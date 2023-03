Kan jeg ta igjen karrieren etter småbarnsfasen?

Er det for sent å komme skikkelig på banen i arbeidslivet når den mest hektiske småbarnstiden er over? Anita Krohn Traaseth deler sine erfaringer.

jeg er en kvinne i starten av 30-årene som har ett barn og er gravid med nummer to. Jeg har alltid sett på meg selv som ambisiøs og vil gjerne stige i gradene og ta lederposisjoner etter hvert.

Anita Krohn Traaseth Anita Krohn Traaseth er mangeårig næringslivsleder, styremedlem og forfatter. Hos E24 svarer hun på spørsmål fra leserne om karriere og ledelse.

Dette er en kronikk Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.