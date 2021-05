Anna Sophia har kommet inn på landets mest populære studium

Anna Sophia Olsson-Hagan venter et bredt utvalg av jobbmuligheter etter fullførte studier. Her er oversikten over de mest populære utdanningene.

ATTRAKTIV UTDANNING: Anna Sophia Olsson-Hagan har jobbet hardt for å komme inn på drømmestudiet. Vis mer byoutline Elise Rønnevig Andersen