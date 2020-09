Lånekassen-sjefen vil bli skattedirektør

Administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen har søkt på stillingen som direktør i Skatteetaten.

Administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Publisert: 1. september 2020 14:00

Søndag gikk fristen for å søke på stillingen som direktør i Skatteetaten ut. Stillingen ble lyst ut ettersom tidligere sjef Hans Christian Holte sluttet for å bli Nav-direktør.

På søkerlisten finner man administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen.

Funnemark var assisterende skattedirektør fra august 2015 til hun ble toppsjef i Lånekassen i september 2018.

Før det har hun til sammen 22 års erfaring fra Skatteetaten som avdelingssjef, seksjonssjef, avdelingsdirektør og regiondirektør. 49-åringen er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.

Funnemark ble ansatt i Lånekassen for en åremålsperiode på seks år i 2018, og skulle etter planen sitte til 2024.

Det har ikke lykkes Aftenposten/E24 å få en kommentar fra Schanke Funnemark.

Totalt var det fire søkere stillingen, deriblant Thorbjørn Gaarder, som som har stått frem i Dagbladet som én av landets ivrigste jobbsøkere.

Skattedirektøren har det faglige og administrative ansvaret for Skatteetaten. Etaten er underlagt Finansdepartementet, og har om lag 6500 ansatte. Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar.

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for fornyelse én gang.

I utlysningsteksten kommer det frem at Finansdepartementet har hyret inn hodejegerfirmaet BackerSkeie i jakten på den nye skattedirektøren.

