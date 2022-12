Bahare (29) sa fra seg lederjobben: Seks grunner til ikke å bli leder

Under et år etter at Bahare Viken fikk lederjobben, sa hun den fra seg for å bli en vanlig ansatt igjen.

Bahare Viken (29) hadde vært en del av NRK Nyheters ung-redaksjon i to år da hun ble forfremmet til leder for avdelingen.