Ikke flere som heter Arne enn kvinner blant norske toppledere

Det stemmer ikke at det er flere som heter Arne enn det er kvinner blant de hundre best betalte topplederne i Norge, slik mange har hevdet i «Arnekampanjen» i vår.

– Det grunnleggende poenget er likevel ikke endret, sier daglig leder Marie Louise Sunde i Equality Check, selskapet som gjorde opptellingen av ledere i 2015.

I forkant av årets 8. mars-feiring gikk den såkalte Arnekampanjen som en farsott i sosiale medier. Mange kvinner endret navnet sitt til Arne på LinkedIn, og noen menn skiftet navn til Anne. Budskapet var at det fortsatt er langt fram til likestilling i toppen av næringslivet.

En av påstandene som gikk igjen i mange av postene som ble kopiert og delt i sosiale medier, var at det blant de hundre best betalte topplederne i Norge er like mange eller flere som heter Arne enn det er kvinner.

Det viser seg ikke å stemme. I 2015 var det nesten like mange som het Arne som det var kvinner, men siden det har tallene endret seg.

– Arnekampanjen oppsto spontant i sosiale medier og spredte seg som ild i tørt gress, det bærer den nok litt preg av, sier Bianca Louise Larsen, som sitter i den uformelle styringsgruppen som har jobbet med kampanjen.

Også E24 omtalte kampanjen i februar.

En av dem som lot seg inspirere av kampanjen og delte påstanden er Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg.

– «Catchy» måte å få fram poenget

I flere av postene som har delt påstanden, refereres det til nettstedet Equality Check. Da E24 tar kontakt med daglig leder Marie Louise Sunde i Equality Check, forteller hun at tallene stammer fra en opptelling de gjorde i 2017, basert på en liste over Norges hundre best betalte ledere i 2015.

På denne listen var det i 2015 fem som het Arne og seks som var kvinner, altså nesten like mange.

Marie Louise Sunde og medgründer Isabelle Ringnes i Equality Check har brukt dette som en «fun fact» i foredrag og medieoppslag siden det.

– Det har vært en litt «catchy» måte å få frem poenget om at det er få kvinner i toppen av norsk næringsliv på, sier Sunde.

Myten om Arne har levd sitt eget liv siden det. «Nesten» har forsvunnet på veien, tallene er utdaterte, men mange hevder fortsatt at det er like mange eller flere som heter Arne enn det er kvinner.

Fasiten om ledere som heter Arne er derimot en helt annen.

Fasit: 4 Arne og 14 kvinner

Den siste tilsvarende listen over Norges hundre best betalte ledere viser at det i 2019 var fire som heter Arne og fjorten kvinner. Det er altså mer enn tre ganger så mange kvinner som det er menn som heter Arne.

Med 14 kvinner og 86 menn er kjønnsbalansen fortsatt svært skjev blant norske næringslivstopper. Det bekreftes også av Topplederbarometeret til Core Senter for likestillingsforskning for 2020, som viser at det bare er 14 prosent kvinner blant topplederne i Norges 200 største selskaper.

Har ikke korrigert tallene

Sunde medgir at de ikke har sjekket statistikken siden 2015, og at poenget om antall som heter Arne og antall kvinner ikke lenger er korrekt.

– Det grunnleggende poenget er likevel ikke endret, at det fortsatt er en stor overvekt av menn i toppen av norsk næringsliv, sier hun.

Sunde sier Equality Check ikke har noe med Arne-kampanjen å gjøre, og at de ikke har kontrollert hvordan andre har referert statistikken siden.

– Dere har ikke følt noe behov for å korrigere bildet når dere har sett at Equality Check refereres som kilde til denne opplysningen?

– Arnekampanjen har levd sitt eget liv. Det er ikke vårt mandat å faktasjekke det som lever på sosiale medier, sier hun.

– Skulle ha sjekket

Bianca Louise Larsen var en av de første til å sette i gang kampanjen med en LinkedIn-post som folk kopierte og spredte, der også påstanden om antall ledere som heter Arne ble gjentatt.

LinkedIn-posten fra Bianca Louise Larsen ble kopiert og delt av mange.

Larsen minner om at navnet Arne også spiller på NRK-serien «Lykkeland», der hovedpersonen Anne først får jobb når hun skifter navn til Arne.

Hun sier navnet «Arne» har blitt et symbol på maktforskjellene mellom kvinner og menn i norsk næringsliv.

– Vi skulle selvfølgelig ha sjekket og oppdatert tallene, men når det kom fra en så troverdig kilde som Equality Check, så gravde vi ikke noe mer i det, sier hun.

Styringsgruppen har gjort korrigeringer på nettsiden arnekampanjen.no i ettertid. Etter det enorme engasjementet rundt kampanjen vurderer de nå hva de skal gjøre av nye initiativer for å ta kampen videre.

Anita Krohn Traaseth var en av de første som skiftet navn til Arne og inspirerte Arnekampanjen ved å vise til en tilsvarende kampanje i Nederland og TV-serien «Lykkeland». Hun ønsker ikke å kommentere denne saken, og viser til at hun ikke har vært med på å drive kampanjen ut over at hun selv har endret navn på Linkedin.

E24 samarbeider med Equality Check om å presentere Mangfoldsbarometeret.