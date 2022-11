Lederen min driver meg til vanvidd

Jeg er i ferd med å miste all motivasjon av at sjefen min alltid henger over meg og korrigerer alt jeg gjør. Hva kan jeg gjøre?

Jeg er ansvarlig for kommunikasjon i en middels stor bedrift og jobber tett på øverste leder. Men han er i ferd med å drive meg til vanvidd!

Anita Krohn Traaseth Anita Krohn Traaseth er mangeårig næringslivsleder, styremedlem og forfatter. Hos E24 svarer hun på spørsmål fra leserne om karriere og ledelse.

