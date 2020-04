Katja (18) dropper friårplaner og går rett på studier: – Det ble for usikkert

Et usikkert arbeidsmarked gjorde at Katja Dyvesether endret på jobbplanene og vil begynne å studere rett etter videregående isteden. Det er hun trolig ikke alene om.

Katja Dyvesether (18) planla et år med jobb før hun begynte å studere. Det endret coronakrisen på. Vis mer Krister Sørbø

– Planen min var å ta et friår og jobbe etter videregående. Jeg ville gjøre noe annet og tjene litt penger til jeg skulle å studere, sier Katja Dyvesether (18).

Hun skulle egentlig vært godt i gang med russefeiringen nå, sammen med medelevene på Norges Toppidrettsgymnas hvor hun går håndballinjen. Men russedressen har ikke fått lufte seg noe særlig ennå – forhåpentlig får de feiret i juni.

Russetiden er ikke alt som ikke ble som planlagt. Dyvesether hadde tenkt å fortsette i jobben hun har ved siden av skolen også neste år – men nå er hun permittert på grunn av coronakrisen. Da søkte hun heller jusstudier fra høsten av.

– Jeg følte det ble for usikkert nå som arbeidsledigheten er så stor, og det blir mange søkere på jobber. Man vil jo ikke risikere å ikke få jobb og at man bare blir gående hjemme. Det blir fort kjedelig, man trenger de rutinene ved å enten jobbe eller gå på skole, sier hun.

Tror mange måtte velge i siste liten

De aller fleste vennene til Dyvesether hadde også planlagt friår og jobbing, men mange velger nå som henne å prioritere studier isteden. Hun tror det blir flere i år som velger bort en skolepause etter videregående.

Katja Dyvesether tror langt flere enn normalt nå vurderer å gå rett fra videregående skole til studier. Selv vurderte hun arbeidsmarkedet som for usikkert til at hun fullt og helt kunne satse på et år med jobb før studier. Vis mer Krister Sørbø

– Mange valgte nok å søke litt i siste liten, uten helt å vite hva de egentlig ville. Når man vet at man skal ta friår, har man kanskje ikke tenkt så mye på hva man vil studere senere, sier Dyvesether.

Selv hadde hun allerede tenkt at jus var det rette studiet, men hun hadde ingen hast med å starte. Dersom hun likevel skulle få jobb, kan det være det blir friår likevel.

– Man må jo ikke svare på om man vil ha studieplassen før senere. Men jeg gleder meg til å studere og – man må fokusere på det gode nå, vi får ikke gjort noe med situasjonen uansett, sier hun.

Venter stor økning i søkere

Fredag kommer tallene på hvor mange som har søkt høyere utdannelse gjennom Samordna opptak.

Leder Kari Sollien i Akademikerne mener regjeringen burde benytte sjansen til å opprette flere studieplasser. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

På samme tid i fjor hadde 138.732 personer søkt høyere utdannelse, 2,3 prosent færre enn i 2018.

Arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne tror mange har tenkt som Dyvesether, og venter at langt flere vil utdanne seg som følge av coronakrisen og et labert arbeidsmarked.

– Det er erfaringen vår fra tidligere kriser. Så vet vi også at rundt 40.000 av de 400.000 som er arbeidsledige nå, er under 30 år gamle. I denne gruppen er det særlig aktuelt å begynne på eller fullføre en utdannelse, sier leder Kari Sollien i Akademikerne.

Her finner du E24s oversikt over arbeidsledige i Norge.

Ønsker flere studieplasser

Hun mener det er positivt dersom flere velger å bruke tiden de får til overs på grunn av krisen til å ruste seg best mulig til når arbeidsmarkedet er i full gang igjen.

– Det verste du kan gjøre er å gå ledig og ikke bruke tiden på noe fornuftig. Derfor mener jeg det er et godt råd å bruke tiden på kompetanseheving. Men det er en utfordring at vi har for få studieplasser, sier Sollien.

Akademiker-sjefen mener regjeringen bør benytte sjansen til å styrke utdannelsestilbudet, nå som det potensielt kan bli flere søkere enn normalt.

– Vi vet at det er behov for både flere lærere og lektorer, folk med kompetanse på IT-sikkerhet, og vi utdanner bare halvparten av de legene vi trenger – resten utdannes i utlandet. Vi ønsker at regjeringen øker antall studieplasser det vi vet at det er et behov i fremtiden, uten at det går ut over kvaliteten på studiene, sier Sollien.

Ser an søkertall

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) venter også at søkertallene blir høyere enn normalt i år.

– Det er bra at nordmenn bruker denne situasjonen til å oppgradere kunnskapen sin, eller ta en utdannelse nå som de hadde tenkt å ta senere. Når vi skal ut av krisen har fylt på kompetansen sin, sier han.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) utelukker ikke at det kan bli flere studieplasser, dersom søkertallene blir høyere enn normalt. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Asheim utelukker ikke at det kan bli flere studieplasser på enkelte studier, men det blir ikke klart hvilke studier det eventuelt kan gjelde før etter revidert nasjonalbudsjett er klart i midten av mai.

– Vi må også se på søkertallene og få oversikt over behovet. Det er store variasjoner i kostnader for forskjellige studieplasser, så det må vi komme tilbake til når revidert nasjonalbudsjett er klart. Det kan hende det blir flere plasser, men jeg kan ikke love det nå, sier Asheim.

