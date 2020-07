8000 privatister sørget for nytt gullår for Sonans

Sonans, en av Norges største videregående skole for privatister, slo egne regnskapsrekorder og dro inn 345 millioner kroner i inntekter i fjor.

Sonans Privatgymnas satt igjen med 70,6 millioner kroner i overskudd i fjor. Vis mer Sonans / Facebook

Penger fra håpefulle privatister strømmet til Sonans Privatgymnas i fjor.

Fra en omsetning på 319 millioner kroner i 2018, økte skolens inntekter til 345 millioner i fjor.

Skolen har årlig om lag 8.000 elever på sine 14 skoler, og melder at de har 50 prosent markedsandel.

Startet nye skoler

Konsernsjef Erik Brandt i Sonans er fornøyd med fjoråret.

Konsernsjef Erik Brandt i Sonans. Vis mer Sonans

– 2019 var et godt år hvor vi kunne hjelpe enda flere studenter med å oppnå generell studiekompetanse, ta realfag eller forbedre karakterene sine slik at de kom inn på høyere utdanning. Videre etablerte vi nye skoler i Lillestrøm, Hamar og Bodø, skriver han i en epost til E24.

På bunnlinjen satt Sonans igjen med 70,6 millioner kroner, ned fra 72,4 millioner året før.

– Nedgangen skyldes satsingen på nye skoler og utvikling av læringsteknologi og kvalitet i undervisningen, skriver han.

– Hva skal overskuddet brukes til?

– Sonans jobber med flere utviklingsprosjekter og ser også på nye investeringer. Overskuddet gir oss styrke til å bygge konsernet videre, skriver Brandt.

Ligger an til videre økning

Rekordhøye 150.784 søkte studier til høsten, og ved studieopptaket forrige uke ble det klart at karaktergrensene ved en lang rekke studier hadde økt som følge av studiepågangen.

Om lag 40 prosent hadde ikke gode nok karakterer fra videregående til å komme inn på førstevalget.

Det vil trolig slå inn på resultatene til Sonans i år. Marit Aamold Trysnes, strategi- og markedsdirektør i Sonans, fortalte nylig til DN om at skolen fikk 20 prosent flere henvendelser nå enn samme periode i fjor.

– Det er for tidlig i opptaket til å si noe om hvordan opptaket endelig ender, men vi tror det blir en forsiktig vekst som en følge av coronasituasjonen og at mange flere trenger et kompetanseløft, samtidig som vi starter ny skole i Tønsberg, skriver Brandt.

I flere år har imidlertid privatistene blitt færre. Likevel har privatskolen i en årrekke hatt en solid vekst både på topp- og bunnlinje.

– Antall privatister i Norge har gått ned de siste årene. Sonans har likevel hatt en jevn positiv vekst som et resultat av høy kvalitet og at studentene anbefaler oss videre, skriver Brandt.

