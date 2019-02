Ikke juks med milliardene, statsminister!

– Dette er et brudd med god norsk budsjettpraksis, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i et intervju med E24, i forbindelse med kveldens årstale. Klarere kan det ikke sies.

Regjeringen vurderer som kjent å holde milliardinvesteringer til ny fregatt og regjeringskvartal utenfor budsjettet, og bruke ekstra oljepenger.

Argumentet for dette handler om statens rolle som selvassurandør. Det fins ingen forsikring som punger ut når fregatter går på grunn.

Diskusjonen går altså ikke på om staten skal gjøre dette. Men hvorvidt politikerne skal kunne bevilge ekstra milliarder til dette formålet, i tillegg til alle andre gode formål regjeringen vil bruke penger på.

Fagfolkene sier klart nei. Blant dem tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem og tidligere finansminister Kristin Halvorsen.

Nå følger Øystein Olsen i rekkene av disse. Han nevner ikke spørsmålet i kveldens tale, men er krystallklar overfor E24.

Ja, ikke bare advarer han mot grepet. Olsen slår fast at det egentlig ikke betyr så mye:

Norges Bank må uansett telle med alle pengene regjeringen bruker. Milliardene påvirker selvsagt norsk økonomi, uansett hvilken side av streken Siv Jensen plasserer dem.

Det eneste regjeringen oppnår, er å gjøre denne jobben mer tungvint. Sentralbanksjefen sier det slik:

– Det regnestykket skal vi greie å få til, men det er en unødig komplikasjon. Det er uheldig på den måten at du unndrar noen utgifter fra den helhetlige budsjetteringen.

Hør også E24-podden: Ny regjering vil omgå handlingsregelen for å bygge ny fregatt

En sentralbanksjef blir sjelden politisk, og det er heller ikke Olsen. Han gjør bare jobben sin, med betimelig faglig kritikk mot disse kreative grepene. Den er riktignok sjeldent klar.

Det gjør han på en kveld hvor den årvisse talen gir et godt bilde av landets økonomiske situasjon. Denne gang står vel så mye hele verden i fokus.

For Norge er avhengig av alt som skjer der ute. Handelskrig kan gi vekstbrems, påvirke norsk økonomi og bremse planlagte renteøkninger. Med et urolig verdensbilde som bakteppe, gir Olsen også en krystallklar oppfordring om å la EØS-avtalen ligge.

Samtidig er Norge bedre stilt enn de fleste andre land. Neste gang finanskrisen kommer, kan en finansminister bare dra «gullkortet» med oljepenger, slik Kristin Halvorsen gjorde i 2008, for å få fart på økonomien.

Men det fordrer en forsvarlig og forsiktig forvaltning av disse milliardene.

Bakteppet for den krasse kritikken mot å bruke penger «under streken» er en oljepengebruk som allerede har eksplodert de seneste åra. Så sent som 2012 var det oljekorrigerte underskuddet på «bare» 110 milliarder kroner (2019-kroner). Dette året vil vi runde 231.

Slik har det blitt fordi oljefondet blir stadig større – i skrivende stund over 8700 milliarder kroner. Regjeringen holder seg godt innenfor den oppdaterte handlingsregelen, men burde strammet enda hardere til, mener økonomene.

DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland sa det slik i fjor høst:

– Jeg skjønner at det er vanskelig for regjeringen å holde tilbake når Oljefondet svulmer og den parlamentariske situasjonen er krevende. Det er mange parter som skal blidgjøres. Men vi må faktisk likevel ha ambisjoner som er høyere enn dette for norske politikere, som tross alt har vist seg å skjønne dette med Oljefondets mekanismer og de finanspolitiske retningslinjene godt nå.

Og så mener regjeringen altså at man skal bruke enda flere oljepenger, i tillegg til nivået ekspertene allerede har kritisert.

I et historisk perspektiv er det enda mer spesielt at dette kommer fra en Høyre-ledet regjering.

En regjering med fire partier, hvor alle skal få. Særlig KrFs entré kan vise seg kostbar for Siv Jensen og Erna Solberg.

Summen er en finanspolitikk og pengebruk som høyrefolk flest knapt vil kjenne seg igjen. Med mindre man lar seg blende av makten, da.

Men kveldens beskjed fra sentralbanksjef Øystein Olsen kan ingen unngå å få med seg.

Selv ikke Erna Solberg og Siv Jensen.