Game over for dyre drosjer og dårlig service

For noen uker siden landet jeg med fly i Poznan. Midt i Polen, sent fredag kveld, og vi skulle åtte mil nord for byen. I et land hvor få snakker engelsk. Og drosjesjåførene er særlig uvillige.

Da flyet traff bakken tok jeg fram telefonen. Åtte minutter senere var vi på vei i en Uber.

Den drøyt times lange turen kostet 575 kroner. Bartosz fikk fem fortjente stjerner, og selvsagt et greit tips.

Det er i grunn ikke så rart at Uber har over 100 millioner brukere og en børsverdi på 70 milliarder dollar. Til tross for store underskudd, et hav av utfordringer og skarp kritikk fra mange hold.

HØSTEN 2017 TRAKK Uber Pop seg ut av Norge. Om et års tid kan tjenesten være tilbake. For tirsdag vil Stortinget vedta omfattende endringer av yrkestransportlova.

FÅR FLERTALL: Tirsdag får samferdselsminister Jon Georg Dale flertall i Stortinget for regjeringens nye drosjepolitikk.

Den røde tråden er mer konkurranse, færre hindre for etablering og teknologinøytrale vilkår. Men fortsatt strenge krav til vandel, økonomi og fagkompetanse.

Behovsprøvingen for løyver fjernes, og det samme gjør tilknytningsplikten som gir drosjesentralene monopol. Regelverket åpner også for deltidsløyver.

SLIK SKAL MARKEDET bedre møte svingninger i etterspørselen, samtidig som heltidsdrosjer fortsatt utgjør stammen. Med skolekjøring og pasienttransport som en viktig brikke for sistnevnte.

Distriktene skal også skjermes, ved at fylkeskommunene kan tildele eneretter i alle «små» kommuner. Altså hele 384 av 422.

MEN I STORBYENE, og særlig Oslo, vil liberaliseringen føre til etterlengtet konkurranse og innovasjon. Det trengs. Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet er blant partene som støtter endringene.

Det vil nok mange av passasjerene også. Historiene er utallige om overprisede turer, sjåfører som ikke finner fram, biler som aldri kommer.

Og hva verre er: Forbrukerrådet meldte nylig at hver fjerde nordmann har følt seg utrygg i taxi, mens seks av ti har hatt negative opplevelser.

BRANSJEN SVARER SOM ventet med døve ører og fornektelse.

Ja, lysten på et regelverk som fremmer innovasjon er så lavt at Norges Taxiforbund tviholder på et krav om taksameterplikt - med en «plombert, fysisk innretning i bilen» som «må være tilkoblet en skriver slik at kunden får kvitteringen».

Samtidig som forbundets medlemmer fortsatt sliter med å levere kvitteringer på e-post etter turen. Mens de færreste møter allerede eksisterende krav om å gi pristilbud på forhånd.

JO, DE FLESTE norske aktørene har egne apper og tjenester, tildels med faste priser. Problemet er bare at disse ofte ikke virker.

VELGER STILLSTAND: Christiania Taxi sine sjåfører vil heller stå stille utenfor Oslo S enn å takke ja til fastpris-turer gjennom deres egen app.

For eksempel har Christiania Taxi det som må være den beste fastprisen i Oslo: 149 kroner innenfor ring 2, på kvelder gjennom uka. Det siste halve året har jeg forsøkt å bestille dette ved en rekke tilfeller.

Hva skjer så? Absolutt ingenting.

Ingen biler tar turen. Selv om jeg venter utenfor Oslo S og ser på en håndfull biler fra samme selskap i køen. Eller står i midt i byen mens ledige drosjer kjører rundt i ring.

DET ER IKKE DET at jeg har så lyst til å bruke Uber. Jeg tror de fleste av oss gjerne velger lokale selskaper foran globale giganter. Og for dem som bruker drosje i jobben, er faktisk ikke 10 prosent opp eller ned i pris det avgjørende.

Nei, det aller viktigste er at det funker.

Og snart fem år etter at Uber kom til Norge første gang, har bransjen på ingen måte vist at de skjønner alvoret.

NÅR STORTINGET HAR sagt sitt tirsdag, håper jeg taxiforbundet og sentralene gjør nettopp det.

De nye reglene vil gjelde fra 1. juli neste år. Skal dagens drosjeselskaper overleve den nye virkeligheten, må de gjøre det eneste rette:

Slutte å snakke om alle andre. Og bruke de neste 13 månedene på å bli best i byen.