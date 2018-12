Hva sier du til batteridrevne dingser som ser ut som USB-pinner, sender ut røyk og kommer med smak av mango, vanilje eller agurk?

Stadig flere unge i USA svarer et rungende «ja, takk!», viser en fersk undersøkelse. I Norge har nikotinholdige e-sigaretter så langt ikke vært tillatt, men i USA er det lov.

Nå har bruken av e-sigaretter økt kraftig blant unge i USA. Mer enn 3,5 millioner elever på ungdomsskolen og videregående skole bruker nå e-sigaretter, som også omtales som «vaping».

Ordet «vaping» kommer fra «vapour», eller damp. De batteridrevne e-sigarettene regulerer temperaturen i en væske som blant annet inneholder nikotin og kjemikalier, så den fordamper og kan inhaleres.

Amerikanske helsemyndigheter advarer mot e-sigarettenes økende popularitet, og beskriver den som «epidemisk». Utviklingen kommer etter at det har vært nedgang i røykingen og dermed også nikotinskadene i befolkningen.

I 2019 blir det lov å selge e-sigaretter med nikotin også i Norge. Stortinget vedtok i desember 2016 å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin, etter at en rekke høringsinstanser støttet dette.

Endringene vil ifølge Helsedirektoratet trolig tre i kraft i løpet av neste år, og regjeringen bekrefter dette overfor E24. E-sigaretter med nikotin blir tillatt når EUs tobakksdirektiv innlemmes i EØS-avtalen og blir gjeldende i Norge.

«Det vil da innføres en egen registreringsordning for e-sigaretter. Prosessen er pågående og departementet forventer at EØS-innlemmelse vil skje i 2019», skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til E24.

Advarer mot nikotin

Da forslaget om å endre tobakksskadeloven var på høring i 2016 var det mange tidligere storrøykere som tok til orde for at det burde bli tillatt å selge slike e-sigaretter i Norge.

Flere av dem skrev egne høringsuttalelser om at «damping», det vil si bruk av e-sigaretter, hadde erstattet bruk av røyketobakk og sigaretter etter flere tiårs bruk. Mange av dem oppga å ha prøvd andre røykesluttprodukter uten å lykkes.

USAs myndigheter frykter helsefølgene av tidlig nikotinavhengighet. Nikotin kan skade en hjerne i utvikling, utsettes unge for kjemikalier som kan gi negativ helseeffekt, og øke risikoen for overgang til tradisjonell røyk, advarer Food and Drug Administration.

Mange smaker

De nye dampeproduktene er populære fordi de er diskrete, med design som minner om USB-pinner, og de kommer med frukt- og godterismak. Samtidig kan de ha et høyt innhold av nikotin.

Spesielt har amerikanske helsemyndigheter vært opptatt av produktene fra Juul, som er blant de mest populære blant unge i USA. Juul kontrollerer ifølge CNBC hele 73 prosent av markedet for e-sigaretter.

Andre aktører innen e-sigaretter med nikotin er Camel-produsent British American Tobacco med 10 prosent av markedet, og Altria Group og Imperial Tobacco med seks prosent hver. Marlboro-eier Altria annonserte 20. desember at de kjøper 35 prosent av Juul for 12,8 milliarder dollar, rett over 111 milliarder kroner basert på kronekurs ved annonsering.

– Kan fange ny generasjon

Det er nå tre millioner brukere av e-sigaretter bare på USAs videregående skoler, noe som tilsvarer 21 prosent av elevmassen. Antallet brukere av e-sigaretter på videregående har økt 78 prosent det siste året, ifølge den årlige undersøkelsen National Youth Tobacco Survey.

– Disse ferske tallene viser at USA står overfor en epidemi av ungdoms bruk av e-sigaretter, som truer med å fange en ny generasjon i nikotinavhengighet, sier USAs helseminister Alex Azar.

– Etter noen målestokker har andelen unge som bruker e-sigaretter nesten doblet seg det siste året, som bekrefter behovet for FDAs pågående forslag til strategi og tiltak, sier Azar.

Truet med forbud

I tillegg til crème brûlée tilbyr også JUUL e-sigaretter med smak av mango, agurk, cool mint, fruktsmak, pære, ingefær og fersken, sitron-te, bær, peanøtter og syltetøy, krydret vannmelon, thailandsk iste og mange flere, ifølge selskapets nettsider.

Helsemyndighetene Food & Drug Administration (FDA) har tidligere truet med å forby noen av de smakstilsatte nikotinholdige væskene som de unge liker å dampe på, nettopp fordi de tiltrekker unge.

– Det er tydelig at vi har et problem med tilgangen til disse produktene og appellen deres til unge, og vi vil bruke alle våre regulatoriske verktøy mot de stedene hvor unge får produktene fra, og rollen smakstilsetning og markedsføring har i å få unge til å bruke dem, sier FDA-sjef Scott Gottlieb.

FDA har for øvrig også hatt en razzia hos Juul. I oktober kom FDA og beslagla mer enn 1.000 sider dokumenter fra selskapet, ifølge CNBC.

FDA har også varslet at smakstilsatte produkter med nikotin heretter må selges i egne, avgrensede områder i butikkene, slik at unge ikke så lett skal få tilgang til dem.

Strengere alderskrav

Etter økende press fra FDA varslet Juul i november at selskapet ikke lenger ville selge de mest populære smakene i butikker, men bare via sin egen nettside der man må verifisere med fødselsnummer at man er over 21 år for å få lov til å bestille dem.

I tillegg vil Juul slutte å markedsføre seg via sosiale medier som Facebook og Instagram. Selskapet vil fortsatt være på Twitter, men skal ikke bruke meldingstjenesten til direkte markedsføring.

– Et utilsiktet, alvorlig problem har dukket opp – mindreåriges bruk av vårt produkt. Det var aldri meningen at de skulle bruke Juul, men det gjør de, sier Juuls konsernsjef Kevin Burns.

Han lover også å samarbeide med FDA for å bekjempe bruken av produktene blant unge under aldersgrensen.

– For at vi skal lykkes med å hjelpe voksne røykere å slutte å røyke, må vi ha tillit, sier Burns.