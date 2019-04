NSBs nettside og app er nede - kun mulig å kjøpe billett på automat

– Ja, nettsiden og appen er nede, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef NSB.

Det betyr at man kun får kjøpt billetter manuelt, på automat eller over disk på stasjonen.

Lundeby forteller videre at det er noe datateknisk som gjør at det er tekniske problemer og ustabilitet som gir folk problemer med å brukee tjenestene, men at de fortsatt ikke vet årsaken.

– Vi har folk som jobber med det, men togene går fortsatt.

Det er 1,2 millioner nedlastinger av appen, men det er uklart hvor mange daglige som er berørt av den tekniske feilen.