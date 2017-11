Kronerulling for Svein og Tones kamp mot Nordea

Svein og Tone Henjesand vant mot Nordea i Sunnmøre tingrett, men landets nest største bank valgte å anke. Saken skal opp for Frostating lagmannsrett i februar. Imens vokser advokatutgiftene.

– De har tatt en enorm kamp alene mot en finansgigant. Det er en stor belastning, både psykisk og økonomisk. Jeg følte jeg måtte gjøre noe for å hjelpe, sier Paul Johnny Gundersen til E24.

Han er venn av ekteparet og har nettopp startet sin innsamlingsaksjon på nett.



Venter millionregning



Svein Henjesand sier han setter pris på initiativet.

– Det føles ubekvemt å takke ja til dette, men nødvendig, dessverre, sier han til E24.

Han omtaler hele prosessen som «stressende, slitsom, og ikke minst kostbar». Han opplyser at advokatutgiftene allerede er på vei mot et millionbeløp for begge parter.

Forbrukerrådet velger noen ganger å gi økonomisk eller juridisk støtte til saker som kan ha stor betydning for småsparere, men har hittil ikke involvert seg i denne saken.

Gundersen sier det er en viktig grunn til kronerullingen.

– De har fått veldig lite hjelp fra de instansene som skal hjelpe oss forbrukere, mener han.

– Håper de vinner

Ekteparet Henjesand tok opp sveitserfranc-lån i storbanken for 2,5 millioner kroner i 2008, for å kjøpe feriehus i Frankrike. I årene etter styrket valutaen seg kraftig. Det sendte lånebeløpet opp i over 4,1 millioner.

Tingretten dømte Nordea til å betale ekteparet 1,5 millioner kroner i erstatning, da de mente ekteparet hadde fått en rådgivning som var så uansvarlig og dårlig at den brøt loven.



Det bestrider Nordea, som gjør seg klar for en ny runde i lagmannsretten.



– Hvorfor skal andre forbrukere være med å finansiere en part i denne tvisten?

– Fordi det finnes veldig mange rundt om i landet som har tatt opp valutalån uten å kjenne risikoen, og som har tapt store summer. Her har Svein og Tone valgt å ta en kamp som kan få betydning for andre, sier Gundersen, og fortsetter:

– Jeg håper de vinner, og at saken kan skape presedens i lignende saker.



Nordea vil ikke kommentere kronerullingen eller utspillene.

– Vi har ingen kommentarer knyttet til dette, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen til E24.

Gjenganger eller enkeltsak?



Det er på det rene at et betydelig antall nordmenn har sittet på valutalån.

Mer uklart er det hvor mange som har tatt opp valutalån med samme type rådgivning fra banken om Svein og Tone Henjesand fikk, og som tingretten dømte Nordea for.

På én side la retten vekt på uttalelser fra Bankklagenemnda om at valutalån generelt er uegnet å gi til vanlige forbrukere. Dette peker isolert mot at andre som har lidd tap, kan ha en sak.

På en annen side vektla tingretten en rekke omstendigheter de mente var skjerpende i denne konkrete saken – som at ekteparet hadde undertegnet en investeringsprofil med «lav til moderat risiko», noe som står i kontrast til det risikable valutalånet.

Retten vektla også tidspunktet lånet ble gitt – en tid preget av Lehman Brothers-kollapsen og generell uro i finansmarkedene, som retten mente gjorde valutaspekulasjon desto mer risikabelt.