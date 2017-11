Solgte boliger med for lite areal – arkitektkontoret dømt

Saken oppdateres.

Arkitektkontoret Haaland AS er i Høyesterett dømt til å betale rundt 1,5 millioner kroner pluss saksomkostninger etter å ha blitt saksøkt av boligutvikleren for uriktige arealopplysninger.

Det var etter oppføringen av 35 nye rekkehus på Brånåsen i Skedsmo kommune at saken startet tilbake i 2012:

Da stusset to kjøpere over boltringsplassen i sine nye boliger. De gjorde egne oppmålinger, men fikk det ikke til å stemme med arealet som var oppgitt i salgsmaterialet.



Tabbe ga 13 ekstra kvadrat



Boligene var bygget og solgt av boligutvikleren BKG, men var tegnet av arkitektkontoret Haaland.

Etter at kjøperne tok kontakt med boligutviklingen, ble blemmen omsider oppdaget: Arkitektkontoret hadde inkludert carport ved beregning av P-rom. Det ga følgende utslag for to ulike boligtyper på feltet med carport:

Boligene på feltet som var oppgitt med 119 kvadratmeter primærrom i tegningene, hadde i realiteten 107 kvadratmeter – 12 mindre.



og boligene med carport som var oppgitt til 175 kvadratmeter, hadde i virkeligheten 162 – 13 kvadratmeter mindre enn oppgitt.



For å løse saken valgte boligutvikleren BKG å gi 150.000 kroner i prisavslag til elleve misfornøyde boligkjøpere. Siden har de krevd at arkitektkontoret skal ta regningen, og det er her rettstvisten oppstod.

Selv om arkitektkontoret vedkjente arealfeilen, var de ikke enige i at boligkjøperne hadde krav på prisavslag slik BKG ga.

Det var imidlertid både tingretten og lagmannsretten, som begge dømte Haaland til å punge ut for feilen – avgjørelser arkitektkontoret har anket. Høyesterett har nå latt lagmannsrettens avgjørelse bli stående.