Jallasprite-saken: Coca-Cola tilkjent erstatning i Oslo tingrett

O. Mathisen lanserte i februar i fjor sitronbrusen som fikk navnet Jallasprite.

Det møtte reaksjoner hos The Coca-Cola Company, den globale giganten som eier varemerket Sprite.

Den norske brusprodusenten ga seg likevel ikke, og i oktober samme år ble det kunngjort navnebytte til JallaXXXXXX, uten at det falt i bedre jord hos Coca-Cola.

Lagmannsretten ga i mars en midlertidig forføyning til O. Mathisen. Det medførte at de ble nektet salg, distribusjon og markedsføring av brus under navnet JallaXXXXXX.

I forrige uke startet Oslo tingrett behandling av saken, Den amerikanske brusprodusenten krevde blant annet at O. Mathisen ikke får bruke navnet Jallasprite og JallaXXXXXX, tilbakekalling av flasker og markedsføringsmateriell med navnene og erstatning.

E24 (+): På innsiden av brusselskapet som gjør Coca-Cola rasende

Tingretten forbyr navnebruken



Nå foreligger dommen fra i Oslo tingrett i det sivile søksmålet. Og i domsavsigelsen tirsdag har Coca-Cola vunnet frem på de fleste punkter.

– Vi har virkelig forsøkt, i lang tid, å komme O. Mathisen i møte, å løse dette gjennom dialog og finne løsninger som begge parter er fornøyde med, i stedet for å søke en avklaring i retten. Vårt eneste krav var at de ikke skulle benytte våre merkenavn, sier kommunikasjonssjef i Coca-Cola Company, Frida Keane, til E24.

Ifølge slutningen forbys O. Mathisen å bruke Jallasprite-navnet alene eller som del av et kjennetegn. Den lokale brusprodusenten pålegges også å merke om flasker med dette navnet før de går ut i salg.

I tillegg forbys bruken av ordet JallaXXXXXX alene eller som del av et kjennetegn for brusprodukter.

Tingretten pålegger at alle flasker og markedsføringsmateriell med de to navnene tilbakekalles og fjernes fra handelen innen to uker.

Den samme fristen gjelder for destruksjon av etiketter og markedsføringsmateriell med navnene.

Må betale erstatning



I spørsmålet om erstatning sier dommen at O. Mathisen AS må betale 281.329 kroner til Coca-Cola, i tillegg til sakskostnader på 200.000 kroner.

I dommen konkluderer retten blant annet med at forbrukere vil assosiere Jallasprite med Sprite-varemerket.

Retten konklusjon er også at bruken av navnet Jallasprite innebærer «en urimelig utnyttelse» av Sprite-varemerket, og at bruken «er egnet til å skade» varemerkets særpreg.

Videre opplyses det i dommen at Oslo tingrett er enige med lagmannsretten om at O. Mathisens bruk av navnet JallaXXXXXX «var i strid med god forretningsskikk».

Coca-Cola fikk imidlertid ikke medhold i kravet om at O. Mathisen også forbys å bruke tilsvarende merkevarianter, hvor det ser ut som ordet Sprite er sensurert.

Fristen for å anke dommen er en måned fra beslutningen ble kjent, ifølge tingretten.

E24 har onsdag morgen ikke lyktes i å få en kommentar fra O. Mathisen