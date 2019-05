Børsen: Thomas Borgen siktet i hvitvaskingssaken

Saken oppdateres.

Norske Thomas Borgen, som er tidligere toppsjef i Danske Bank, er siktet i hvitvaskingssaken mot banken, skriver Børsen.dk.

Det er statsadvokaten for særlig økonomisk og internasjonal kriminalitet (SØIK) som står bak siktelsen. Statsadvokaten skal også ha beordret ransaking av Borgens bolig.

– Jeg kan bekrefte at SØIK har ransaket Thomas Borgens hus den 12. mars. Og jeg kan også bekrefte at de har valgt å sikte Thomas Borgen som et ledd i deres etterforskning av saken, sier Borgens advokat Peter Schradieck til Børsen.

Advokaten opplyser at som følge av at dette er en pågående etterforskning, har han ingen kommentar til hvordan nordmannen stiller seg til siktelsen.

Ifølge Børsen skal også to andre tidligere sjefer i Danske Bank være mistenkt for overtredelse av hvitvaskingsloven.

Statsadvoketen i SØIK har ikke ønsket å kommentere saken.

Trakk seg i høst



I høst varslet Danske Banks norske konsernsjef Thomas Borgen at han ville trekke seg, samme dag som selskapet la frem resultatet av en gransking av potensiell hvitvasking ved bankens filial i Estland.

– Det er klart at Danske Bank har mislyktes i å leve opp til ansvaret sitt i tilfellet med mulig hvitvasking i Estland. Jeg beklager dette dypt, sa Borgen i en melding i september.

Borgen sa da at han tok ansvar for det som hadde skjedd i banken, og at han i en periode hadde ment at det ville være riktig å trekke seg, men at han ville vente til bankens granskning var over.

– Selv om granskningen utført av eksterne advokatfirmaer konkluderer med at jeg har oppfylt mine juridiske plikter, tror jeg det er best for alle parter at jeg trekker meg, sa Borgen.

Også saksøkt



I januar ble det også klart at Danske Bank, Borgen og tre andre eks-toppsjefer saksøkes i USA for påstått investorbedrag, hvor banken anklages for å ha gitt misvisende informasjon egnet til å underspille følgene av hvitvaskingsskandalen, ifølge Reuters.

Etter at skandalen sprakk har storbankens markedsverdi blitt skrelt med over 2,5 milliarder dollar.

Søksmålet er levert til en distriktsrett på Manhattan av en av aksjonærene i Danske Bank, et amerikansk pensjonsfond – som ber om at søksmålet utvides til et massesøksmål.