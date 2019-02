«Funkygine» tapte skjeggkre-sak

Bloggeren Jørgine «Funkygine» Vasstrand og ektemannen Morten Sundli gikk tidligere i år til sak etter å ha funnet skjeggkre i leiligheten sin i Oslo.

Paret krevde prisavslag og erstatning på 634.000 kroner. De mente at ytterligere opplysninger om insektets tilstedeværelse i leiligheten ville gitt en betraktelig lavere kjøpesum – nærmere bestemt ti prosent.

I tillegg mente ekteparet at oppdagelsen gjør at boligen var i dårligere tilstand enn de ventet da kjøpet ble gjennomført.

Fredag kommer det frem av en fersk dom fra Oslo tingrett at paret ikke fikk medhold i saken. Selgeren av leiligheten frifinnes, mens Vasstrand og Sundli må betale saksomkostningene på 114.000 kroner.

Retten gir ekteparet medhold i at forekomsten av skjeggkre utgjør en mangel etter avhendingsloven, men slår fast at de har reklamert for sent.

Vasstrand ønsker ikke å kommentere saken.

Trodde det var sølvkre

Selgeren trodde det var det mindre irriterende insektet sølvkre som hadde inntatt boligen, og opplyste også om dette i salgsoppgaven.

Vasstrand og Sundli overtok leiligheten i juli 2017, og oppdaget av de hadde forekomst av skjeggkre. I april 2018 ble det konstatert at dette stemte, og at antatt alder på insektene var 1–3 år.

Selgers forsikringsselskap mente først at ekteparet selv måtte ha tatt med seg skjeggkre til leiligheten.

Etter en ny kartlegging av forekomsten av insektet i leiligheten sendte Vasstrand og Sundli et spesifisert krav om prisavslag på over 630.000 i august.

Partene møtte til hovedforhandlinger i retten i midten av januar i år. Da ble det slått fast at skjeggkreet hadde vært til stede før ekteparet overtok leiligheten. Saksøkte erkjente at forekomsten av insektet utgjorde en mangel etter avhendingsloven. Denne forutsetter imidlertid at det er reklamert tidsnok.

Det har retten besluttet at det ikke ble. Av rettsdokumentet kommer det frem at det lenge var uklart også for Vasstrand og Sundli om det var sølvkre eller skjeggkre det var snakk om.

Reklamerte 12 dager for sent

Først ved juletider i 2017 fikk de mistanke om at det kunne være noe annet enn sølvkre, da insektene begynte å trekke ut fra sitt opprinnelige oppholdssted på baderommet.

Reklamasjonen ble sendt inn den 19. februar 2018. Retten har vurdert det til at dette var 12 dager for sent.

Retten mener paret burde ha skjønt at det var snakk om skjeggkre allerede i november, da det ble konstatert at det var skjeggkre i andre leiligheter i Vasstrands oppgang og opplyst om dette for alle beboere.

Da ble det også opplyst om at insektet hadde blitt forvekslet med sølvkre hos andre. Reklamasjonsfristen er på 3 måneder.