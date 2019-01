Huaweis salgssjef i Polen arrestert, siktet for spionasje

Polsk politi har arrestert en kinesisk ansatt i Huawei, i tillegg til en polsk dataspesialist, og anklager dem begge for spionasje. Det skriver Reuters, som siterer det statlige nyhetsbyrået PAP fredag.

Ifølge Wall Street Journal dreier det seg om Huaweis salgssjef i Polen. Avisen skriver videre at vedkommende er siktet for spionasje på høyt nivå på vegne av Kina.

Den polske TV-kanalen TVP melder at de lokale kontorene til Huawei Technologies Cos Ltd. har blitt gjennomsøkt av politiet, i tillegg til telekomselskapet Orange. Talspersoner for selskapene har så langt ikke besvart Reuters' henvendelser for kommentar.

Ifølge AFP er Kina «svært bekymret» over pågripelsen.

Canada-oppstyr



Arrestasjonene kommer en måned etter at kanadiske myndigheter arresterte Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou på oppfordring fra USA, fordi de mener hun har villedet internasjonale banker om Iran-tilknyttede transaksjoner som bryter med amerikanske sanksjoner.

Meng ble noen dager senere løslatt mot kausjon, men måtte levere fra seg passet og oppholde seg i Canada frem til rettssaken mot henne begynner.

Amerikansk etterretning hevder at Huawei har tette forbindelser til Kinas regjering og at deres utstyr kan brukes til omfattende spionasje.

Forholdet mellom Kina og Canada er på frysepunktet etter at Huawei-direktøren ble pågrepet i Toronto. Kinesiske statsmedier har kommet med åpenbare oppfordringer til Canada om å slippe Meng Wanzhou fra landet.