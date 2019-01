Den mulige kidnappingssaken er uvanlig i norsk sammenheng uansett hvordan man ser på det.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hus i slutten av oktober, og politiet har ikke fått livstegn fra henne siden. Det er fremsatt et krav om betaling av løsepenger, som ifølge VG skal være ni millioner euro i kryptovalutaen monero.

Men også valget av type kryptovaluta er spesielt.

– Jeg synes det er litt overraskende at det er valgt monero. Å skaffe et så stort beløp i monero vil være utfordrende, sier Torbjørn Bull Jenssen, daglig leder i Arcane Crypto, til E24.

De mulige kidnapperne av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skal ha krevd ni millioner i løsepenger som skal betales i kryptovalutaen monero.

Monero er en kryptovaluta som er laget for å være anonym og vanskelig å spore. Sett opp mot bitcoin, er kryptering enda viktigere i monero.

Både avsender, mottager og størrelsen på pengebeløpet er kryptert. I teorien er det svært vanskelig å spore.

Men monero er ikke en stor kryptovaluta. Etter markedsverdi er det den 13. største kryptovalutaen i verden, ifølge Coindesk. Bitcoin er til sammenligning mer enn 78 ganger så stor.

– Det er en ganske lite likvid kryptovaluta, sier Bull Jenssen.

– Kan ta uker å få tak i

At valutaen er såpass liten gjør at det kan være vanskelig å i det hele tatt få tak i ni millioner euro i monero, som er summen kidnapperne angivelig skal ha krevd.

Monero har i dag en markedsverdi på 777 millioner euro, noe som betyr at kidnapperne har lagt frem krav om å bli betalt over 1,15 prosent av alle monero som finnes i markedet.

– Jeg tror ikke det er umulig å få tak i så mye monero. Det handler om tilbud og etterspørsel, men det er nok ikke mulig og få gjort det over natten. Vi snakker da heller om uker, sier seniorrådgiver Vidar Sandland ved Norsk senter for informasjonssikkerhet (NorSIS).

– Det sier jo kanskje at dette ikke var så gjennomtenkt. For det er vanskelig å få tak i denne valutaen i den størrelsesorden. Det kan jo kanskje si noe om de som står bak. De har kanskje hørt at dette er den beste valutaen å bruke om du vil være anonym.

Dersom én aktør vil kjøpe så mye av én valør vil dette også kunne presse prisen kraftig oppover, sier Sandland.

– Jeg kjenner faktisk ikke til at noen har hatt et behov for å kjøpe så store beløp i noen type kryptovaluta før. I alle fall ikke i én transaksjon. Det er i utgangspunktet ingen som vil kjøpe så mye om gangen med tanke på svingningene i prisen på kryptovaluta.

Bistandsadvokat, Steinar Holden, forteller at Anne-Elisabeth Falkevik Hagens familie har valgt å følge politiets oppfordring om å ikke gi etter for kravet om løsepenger.

– Det er klart at den vurderingen har vært svært krevende, sier Holden til VG.

Ikke umulig å spore

Monero er også vanskelig å omsette dersom man først har fått tak i det. Ofte må man veksle monero over til andre kryptovaluta som bitcoin eller ethereum, før man kan få det utbetalt i euro eller dollar.

– Det er få steder hvor man kan betale noe med monero, og prisen svinger veldig opp og ned. Man må veksle seg ut, og det er på disse punktene at det er vanskelig å beholde anonymiteten sin, sier Bull Jenssen.

Et så stort beløp som ni millioner euro i monero vil vekke oppsikt dersom man prøver å selge det, mener Bull Jensen. Det finnes både desentraliserte markedsplasser for salg av kryptovaluta, og sentraliserte plattformer for å få kryptovaluta omgjort til «vanlig» valuta.

– Spesielt om du kommer med store beløp til de sentraliserte plattformene. Monero gir et element av falsk trygghet til de kriminelle. I en kidnappingssak har man typisk, i gamle dager, bedt om å få en koffert med brukte sedler. Det ville antageligvis vært lettere å håndtere enn monero.

Går bort fra bitcoin

Utviklerne av monero har flere ganger forsvart valutaen, som sier den skal tilby anonymitet og sikkerhet for brukerne. Den har blitt brukt i stor grad av kriminelle de siste årene.



«En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, og estimerer at illegal aktivitet for omtrent 72 milliarder dollar hvert år betales via bitcoin.», skrev Økokrim i sin trusselvurdering for 2018

«Fremover vil kriminelle sannsynligvis velge andre kryptovalutaer som er mindre sporbare enn bitcoin».

Monero og en håndfull andre kryptovaluta har blitt trukket frem som nye favoritter i kriminelle miljøer.