Monero-utvikler til E24: Vanskelig å få tak i en så stor sum

Ifølge VG skal de mulige kidnapperne av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ha krevd ni millioner euro i løsepenger. Betalingen skal foregå i kryptovalutaen monero. Onsdag skrev E24 at dette beløpet tilsvarer over 1 prosent av hele valutaen.

Dette overrasker eksperter på kryptovaluta, som er i tvil om det er mulig å få tak i så mye monero, en relativt liten kryptovaluta.

Nå bekrefter utviklerne av kryptovalutaen at også de tviler på om det er mulig.



– Å kjøpe over 1 prosent av noen valuta i løpet av kort tid, uten en markant prissvingning, er i beste fall svært vanskelig, sier Francisco Cabañas, som er én av utviklerne av monero, til E24.

– Gitt hvor høyt profilert denne saken er, blir det enda vanskeligere å kjøpe en så stor sum.

Cabañas står oppført på moneros hjemmesider som en del av kryptovalutaens hovedutviklerne sammen med en rekke andre anonyme utviklere. Ifølge selskapet selv blir monero utviklet av hundrevis av personer i fellesskap.

Les også: (+) Dette er selskapene som gjorde Tom Hagen en av Norges rikeste menn

Hagen-familiens advokat, Svein Holden, sa i går at politiet har anbefalt familien om å ikke betale løsepengene, og Hagens familie har valgt å følge politiets råd så langt.

Vil kreve mer enn én markedsplass

Monero blir handlet på en rekke digitale markedsplasser. Men de aller største handelsplassene for kryptovaluta godtar ikke monero. For å omsette monero til dollar eller euro må man ofte gå via mer kjente kryptovalutaer som bitcoin eller ethereum.

– De få markedsplassene som tilbyr handel av monero, og som kan bidra med likviditeten som trengs for overføringen av en så stor sum, har svært strenge anti-hvitvasking og «know your customer»-prosesser. Disse prosessene tar lang tid å gjennomføre, sier Cabañas.

Mange av de største markedsplassene krever at du verifiserer deg med identifikasjon for å bruke platformen.

– Jeg tror at med tanke på størrelsen av den foreslåtte summen, vil det kreve mer enn én handelsplass for å få tak i denne mengden monero.

Med andre ord vil det kunne være både vanskelig og tidkrevende å få tak i så mye monero som de angivelige kidnapperne skal ha bedt om, dersom det er mulig i det hele tatt.

Offentliggjøringen kan ha gjort betaling vanskeligere

Cabañas sier at offentliggjøringen av saken har gjort det enda mindre sannsynlig at betalingen vil kunne gjennomføres.

– Tatt i betraktning at politiet i Norge har frarådet å betale løsepengene, er det mindre sannsynlig at markedsplassene er villige til å tilrettelegge for denne handelen.

– Tar dere i Monero noen grep i denne saken, og har dere blitt kontaktet av norsk politi?

Kidnapperne av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skal ha krevd ni millioner i løsepenger som skal betales i kryptovalutaen monero.

– Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte dette, sier Cabañas, og understreker at utviklingen av monero er svært desentralisert og at han ikke kan uttale seg på vegne av hele utviklingsgruppen.

– Er det vanlig at én enkelt aktør kjøper så mye monero på én gang?

– Det ville vært svært uvanlig. Det ville uansett ikke være offentlig tilgjengelig informasjon, som det ville vært med bitcoin.

Monero har større fokus på kryptering enn det for eksempel bitcoin har ved overføring, og både avsender, mottager og størrelsen på beløpet er kryptert.

Å kreve så mye løsepenger utbetalt i monero har skapt forundring blant eksperter på kryptovaluta, som mener det sier noe personene som står bak.

–Det sier jo kanskje at dette ikke var så gjennomtenkt. For det er vanskelig å få tak i denne valutaen i den størrelsesorden. De har kanskje hørt at dette er den beste valutaen å bruke om du vil være anonym, sa seniorrådgiver Vidar Sandland ved Norsk senter for informasjonssikkerhet (NorSIS) til E24 i går.

Vanligere å kreve bitcoin ved kidnapping

I de mest kjente kidnappingssakene der det er krevd kryptovaluta som løsepenger, er det stort sett krevd en sum i den største kryptovalutaen bitcoin. Men politi i mange land råder ofte pårørende til å holde tett om denne typen saker, så det kan finnes flere saker med små kryptovalutaer enn det som er kjent.

I noen av sakene skal det også ha blitt utbetalt løsepenger. For eksempel da kidnappere på Costa Rica krevde 500.000 dollar i bitcoin etter at forretningsmannen Ryan Piercy forsvant i 2015. Ifølge flere medier ble summen bare delvis betalt. Sjefen for bitcoin-børsen Exmo ble kidnappet i Ukraina i 2017, og satt fri dager senere mot en betaling på 1 million dollar i bitcoin, men det er uklart om selskapet eller familien betalte.

En oversikt konsulentfirmaet Control Risks har laget, viser at de fleste kidnappingssaker der løsepenger har blitt krevd i kryptovaluta, er av personer som allerede er kjent for å være rike på kryptovaluta.

Der vil ikke veksling av valutaen være like vanskelig.

Monero falt med over 10 prosent torsdag og koster i dag 48,63 dollar.