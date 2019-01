McDonald’s mister rettighetene til «Big Mac» i EU

Hurtigmatgiganten McDonald’s har gått på et smertelig nederlag i EU, etter at patentmyndighetene har bestemt at kjeden ikke lenger har varemerkebeskyttelse for «Big Mac» og «Mc» i EU, melder Reuters.

Det er den irske hurtigmatkjeden Supermac’s som har tatt opp kampen med sin mektige amerikanske konkurrent. McDonald’s har i lengre tid hevdet at navnet Supermac’s er for likt deres eget, og dermed klart å utestenge irene fra store markeder som Storbritannia og resten av EU.

– Supermac's er glade for å ha vunnet frem i varemerkesøknaden, og å få opphevet Big Mac-beskyttelsen som har eksistert siden 1996, sier grunnlegger Pat McDonagh i en e-post til nyhetsbyrået.

EUs patentmyndighet EUipo slår fast at likheten mellom navnene ikke er stor nok til å hindre Supermac’s fra å drive videre.

Etter avgjørelsen kan alle andre aktører, så vel som McDonald’s, bruke navnet Big Mac om sine burgere.

McDonald’s kan anke avgjørelsen.