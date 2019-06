Milliardær tapte i Høyesterett - havner i DNA-registeret etter skattesvik

Saken oppdateres.

Tidligere Eltek-konsernsjef Morten Angelil må finne seg i å havne i politiets DNA-register etter å ha blitt dømt til ett år og seks måneders fengsel for skattesvik i 2012.

Etter at dommen var rettskraftig, besluttet Økokrim å registrere mannens DNA-profil i identitetsregisteret. Målet med registeret er å bidra til mer effektiv etterforskning og muligheten til å oppklare saker.



Angelil motsatte seg registreringen, men klagen til riksadvokaten førte ikke frem. I september 2016 møtte han opp hos politiet og avga DNA-prøve, men stevnet bare dager senere Staten for uforholdsmessig inngrep i hans privatliv.

Anket hele veien



Oslo tingrett kom til at inngrepet ikke var uforholdsmessig, og Angelil anket videre til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken. Overfor Høyesterett anførte Angelils advokat John Christian Elden at regelverket om DNA-registrering i realiteten åpner for tidsubegrenset lagring av DNA, uten muligheter for sletting.

«Registrering kan skje uavhengig av om domfellelsen gjelder et lovbrudd som gir økt sannsynlighet for tilbakefall til «DNA-relevant» kriminalitet. Med dette er adgangen til registrering «blanket and indiscriminate» og dermed i strid med EMK artikkel 8 nr. 2», anførte Elden, ifølge Høyesterettsdommen.

Advokaten mener inngrepet ikke konkret tjener noe fornuftig formål og ikke er et effektivt eller nødvendig virkemiddel for staten. Dessuten slettes ikke DNA før fem år etter den registrertes død.

Det ble imidlertid ikke hørt av Høyesterett, som i sitt sammendrag skriver:

«Høyesteretts flertall kom etter en avveining av de kryssende hensynene til at inngrepet ikke krenket mannens rettigheter etter EMK artikkel 8. Et mindretall på én dommer mente at inngrepet var uforholdsmessig».

Retten mener samtidig at Eldens argument om at Angelil ikke er dømt for en type lovbrudd hvor DNA normalt bidrar til oppklaring, bare er ett element i en bredere vurdering.

– DNA lite egnet



Det har så langt ikke lykkes E24 å få tak i Angelils advokat John Christian Elden eller regjeringsadvokat Knut-Fredrik Haug-Hustad, som representerer Staten i saken.

Da Angelil anket saken til Høyesterett, sa Elden til Nettavisen at det var bra Høyesterett skulle avgjøre hvorvidt de norske reglene for DNA-registrering var i strid med menneskerettighetene.

– For at det skal være tillatt må det ha et konkret formål, og personopplysningene må slettes når dette behovet ikke lenger er der. DNA er lite egnet i Økokrim-saker, da det sjelden legges igjen biologiske spor som kan løse nye Økokrimsaker. Norge mangler slike regler i dag, og vi ber derfor Høyesterett finne registeret ulovlig, sa Elden til Nettavisen i februar.