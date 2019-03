Kombinasjonen av produktlikhet og likheten mellom slagord fikk den amerikanske energidrikkgiganten Monster Energy til å ta norske Manimal Energy for retten.

I en fersk dom gir Oslo tingrett Manimal medhold, og konkluderer med at Monster må betale det norske selskapet 378.537 kroner i sakskostnader.

Wadood Ali Faiz i Manimal Energy sier til E24 at han er glad for at retten ga dem medhold.

– Vi er også glad for at en gigant ikke får hindre et ferskt selskap i å konkurrere i markedet, sier Faiz.

Men dommeren skriver at Manimal nærmer seg grensen for hva Monster kan forventes å måtte tolerere av likhet.

I etableringsfasen



Manimal Energy ble stiftet sommeren 2017, og er et importørselskap til Manimal Energy Ltd, som ble etablert i England i 2016.

Selskapet er fremdeles i etableringsfasen, og har hatt et begrenset salg.

Monster Energy er eid av børsnoterte Monster Beverage Corporation. Selskapets største eier er The Coca-Cola Company.

I tillegg til at boksene med energidrikk ligner for mye, mener det amerikanske selskapet også at nordmennenes slagord «Unleash the instinct within you» ligner for mye på deres «Unleash the beast».

Ligner



Retten er enig med Monster i at Manimal har innrettet sin markedsføring på en måte som ligner mye på Monster, blant annet med fokus på motorsport.

– Som Manimal har påpekt er dette imidlertid en tendens man også ser hos flere andre produsenter av energidrikk, som for eksempel Red Bull. Retten kan derfor ikke se at Manimals markedsføring øker forvekslingsfaren med Monsters produkter mer enn med mange andre produsenter av energidrikk, står det i dommen.

Ifølge dommen har retten et klart inntrykk av at Manimal har latt seg inspirere av, og til dels forsøkt å etterligne, produktene og markedsføringsstrategien til andre store produsenter i markedet, og da særlig Monster.

– Retten har likevel, under en viss tvil, komme til at helhetsinntrykket av Manimals produkter er så forskjellige fra Monsters produkter at det heller ikke foreligger indirekte forvekslingsfare, står det i dommen.

FOR LIKT? Over grensen for hva Monster kan forventes å måtte tolerere? Denne norske energidrikkboksen ble saksøkt av den amerikanske giganten for produktkopiering - men nordmennene fikk medhold i retten.

Flere saker



Det har ikke lyktes E24 å få en kommentar fra Monster Energy i saken.

Monster Energy har også tapt andre merkevarestrider i andre land.



I februar ble ankesaken mot Monsta Pizza i Buckinghamshire i England avvist, og dermed kom den britiske pizzarestauranten ut som vinneren, ifølge BBC. I november vant en annen britisk gründer også en sak mot Monster Energy, etter en to år lang kamp i retten.

Dan Smith har selskapet Thirsty Beasts, med slagordet «Rehab the beast», noe Monster mente lignet for mye på deres slagord «Unleash the beast», ifølge BBC.

NB! Monster har én måneds ankefrist.