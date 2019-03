Selskapet Express Group Havacilik Egitim Hizmetleri (EAG) mener Norwegian har drevet med «kundenapping» da de i 2016, ifølge saksøkeren, brøt en kontrakt om salg av fire Boeing 737–300 og to motorer.

Det kommer frem av sluttinnleggene som er levert til Oslo tingrett.

Partene møtes i retten mandag.

Der vil EAG anføre at Norwegian trenerte gjennomføringen av kontrakten og til slutt heller solgte flyene og motorene til EAGs egen kunde, BulAir.

Krever 15 millioner



EAGs advokat Elif Demirbas i advokatfirmaet Suleiman mener videre at Norwegian «forsettlig og gjennomgående tilbakeholdt opplysninger for å tilegne seg depositum fra EAG».

De krever dermed depositumet på 500.000 dollar tilbakebetalt. I tillegg kommer erstatning for økonomisk tap på 1,2 millioner dollar.

Til sammen krever selskapet dermed 1,7 millioner dollar - tilsvarende 15,5 millioner kroner av Norwegian.

«Grunnløst krav»



Det norske flyselskapet tilbakeviser påstandene, viser sluttinnlegget deres advokat har levert til tingretten, hvor det heter at «kravet er grunnløst».

De bestrider å ha brutt kontrakten, og subsidiært avviser de at det foreligger et tap å erstatte, eller at det er noen årsakssammenheng mellom eventuelt kontraktsbrudd og tapet.

Norwegian mener EAG overløp fristen for å betale for flyene i februar 2017, og at salgskontrakten etter avtalen dermed ikke lenger var gjeldende.

Norwegian valgte deretter å selge flyene til BulAir i mars samme år.

«Hadde EAG vært i stand til å oppfylle sine avtaleforpliktelser, ville NAS naturlig nok heller ha gått for dette alternativet», skriver advokat Tage Brigt A. Skoghøy i sitt sluttinnlegg.

Norwegian faset ut sine siste 737–300-fly i 2014.