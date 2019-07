Økokrim mener for få byggesaker i strandsonen anmeldes

Leder Hans Tore Høviskeland i Økokrims avdeling for miljøkriminalitet sier til Dagens Næringsliv at brudd på plan- og bygningsloven i strandsonen fortsatt er et stort problem.

– Vi ser til stadighet saker av både grov overtredelse, blant annet sprengning, samt mindre inngrep som til sammen gjør stor skade, sier Høviskeland og mener kommunene bør anmelde slike saker mye oftere.

Avisen skriver at det ikke foreligger egne tall for strandsonen eller hvem som anmelder, men skriver at det totale antallet anmeldelser for brudd på plan- og bygningsloven har gått noe ned de siste årene. Tallet for 2018 var 36 anmeldelser, mens for begge de to foregående årene var tallet 44.

Høviskeland tror at noe av årsaken til at det var få anmeldelser i fjor, er at kommunene mener de tar for mye tid og arbeid, og at de velger å la de ulovlige tiltakene gå i forvaltningssporet, som vil si at kommunen håndterer det selv.

Kommunalminister Monica Mæland (H) svarer ikke direkte overfor avisen på om kommunene er gode nok til å anmelde, men sier kommunene kan ilegge såkalte overtredelsesgebyr. Samtidig sier hun at hun ser at det kan være ressurskrevende for mange kommuner å følge opp ulovligheter i strandsonen.