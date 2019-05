35-åring tiltalt for grovt bedrageri av flere banker – kobles til stor hvitvaskingssak

Økokrim har tiltalt en 35 år gammel mann for grovt bedrageri og identitetstyveri, etter at han mellom desember 2017 og frem til han ble pågrepet i november 2018, skal ha lurt en lang rekke banker og finansintitusjoner til å utbetale lån og innvilge kreditter på totalt 12 millioner kroner.

I tillegg er mannen tiltalt for å ha forsøkt å lure bankene til å utbetale ytterligere 21 millioner kroner. Til sammen omfatter tiltalen bedrageri eller forsøk på bedrageri for over 33 millioner.

– Det er en alvorlig bedragerisak, fordi det dreier seg om høye beløp som er utbetalt og hvor det er stor fare for tap for bankene, sier politiadvokat Anne Glede Allum i Økokrim, som er aktor i saken.

Det er satt av 12 dager til rettssaken, som begynner i Oslo tingrett 4. juni.

Kobles til telekom-hvitvasking



35-åringen ble varetektsfengslet i november, og har sittet fengslet siden, blant annet på grunn av unndragelsesfaren.

Han er i tillegg siktet av Økokrim for grov hvitvasking, kommer det frem i en fengslingskjennelse mot mannen.

Allum bekrefter at tiltalte også er siktet for grov hvitvasking i et større sakskompleks der Økokrim etterforsker et teleselskap og flere personer og selskaper.

– Dette er forhold som ikke er ferdig etterforsket ennå, og det er noe vi jobber videre med, sier Allum.

Etter det E24 får opplyst, er det her snakk om selskapet Lycamobile.

Telekomselskapet er ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett siktet for å ha overført tett oppunder 500 millioner kroner til utlandet, til tross for at store deler av beløpet ifølge Økokrim er utbytte fra straffbare handlinger.

Zalo-parallell



35-åringens forsvarer, advokat Gøran Møller Christiansen i Advokatfirmaet Elden, bekrefter at saken også er koblet til den såkalte Zalo-operasjonen fra 2015, som E24 tidligere har omtalt.

– Dette er en parallell sak til Zalo, og som et ledd i det Økokrim mener er organisert bedrageri mot banker, sier Christiansen.

Sakskomplekset startet med Lycamobile-saken, bekrefter Christiansen. Lycamobile Norway Limited er siktet av Økokrim for å ha overført flere hundre millioner kroner ut av landet til tross for at de var utbytte fra straffbare handlinger.

– Økokrim har nå valgt å ta ut denne bedragerisaken separat, og fortsetter etterforskningen med Lycamobile videre, opplyser Christiansen.

Hans klient erkjenner ikke straffskyld, ifølge advokaten.

– Han mener dette ikke er noe som hverken han eller lånekundene har gjort på egen hånd. Her har man tatt ham ut fra et større nettverk og legger all skyld på ham, mens han mener noen andre står bak, herunder lånekunden. I den grad han har hjulpet til, så er ikke dette straffbar medvirkning, sier Christiansen.

– Det skal bli interessant å se hvordan Økokrim kommer til å begrunne tiltalen.

I mai i fjor ble en da 35 år gammel mann varetektsfengslet og siktet for grov hvitvasking på bakgrunn av en Økokrim-aksjon. Mannen skal ha jobbet som en selvstendig forhandler for Lycamobile. Det er etter det E24 forstår ikke snakk om samme mann. Også en da 72 år gammel mann ble knyttet til saken og varetektsfengslet, ifølge VG.