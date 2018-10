Hvitvaskingsjeger anklager Nordea for hvitvasking: Økokrim bekrefter å ha mottatt anmeldelse

Selskapet til den verdenskjente hvitvaskingsjegeren Bill Browder, en nøkkelperson i Danske Bank-saken, har levert dokumenter til Økokrim som angivelig knytter Nordea til hvitvasking.

– Økokrim kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse fra Hermitage Capital Management. Vi går nå gjennom anmeldelsen, og har ikke ytterligere kommentarer, skriver Økokrim i en kommentar til E24.

Det London-baserte investeringsfondet Hermitage Capital Management (HCM) har levert den 28 sider lange rapport til politimyndighetene i Sverige, Danmark og Norge, skrev Browder på Twitter tidlig onsdag morgen.

Browder mener pengene stammer fra en russisk korrupsjonssak fra midten av 2000-tallet, som på den tiden ble dekket over av president Vladimir Putin.

175 millioner dollar



Dagens Industri har sett rapporten, hvor det oppgis at selskapet har identifisert transaksjoner på totalt 175 millioner dollar, som har gått til 365 kontoer i Nordeas virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Nordea opplyste til E24 tirsdag at de er kjent med anklagene, men forklarer at de ikke kan gå i detalj. I en ny kommentar onsdag formiddag, gjentar Nordeas kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen at de ikke kommenterer detaljer.

– Vi er kjent med saken, og i Nordea jobber vi nå nært med aktuelle myndigheter i landene der vi driver virksomhet, også de statlige enhetene for finansiell etterretning i de nordiske landene. Men generelt er det vårt prinsipp at vi ikke går i detalj om våre dialoger med myndighetene.

– Vi jobber kontinuerlig med å bekjempe økonomisk kriminalitet og følger løpende med på kundenes aktivitet. Hvis vi oppdager transaksjoner vi vurderer som mistenkelige, rapporterer vi dem til myndighetene som så tar saken videre. På grunn av bankens taushetsplikt, som er regulert i lov, kan vi ikke kommentere enkeltkunder.

Browder: Sjokkerende om de ignorerer dette



I et direktesendt intervju med CNBC onsdag morgen sa HCM-grunnlegger Bill Browder at pengene stammer fra korrupsjonssaken som advokaten Sergej Magnitskij avdekket før han ble drept i 2009.

– Putin dekket over det hele, så vi begynte å lete etter hvor pengene Magnitskij ble drept på grunn av, havnet. Mange land åpnet etterforsking, blant annet Frankrike og Litauen, og fra dokumentene der har vi sett på Nordea-transaksjonene og oppdaget disse enorme tallene, 175 millioner dollar, som kom fra Magnitskij-saken gjennom Nordea i Danmark, Sverige, Norge og Finland, sier Browder.

Browder leverte en lignende henvendelse til politiet i de samme landene i 2016, og sier myndighetene «sov ved rattet» for to år siden. Økokrim i Norge gikk også gjennom den forrige rapporten, men besluttet at det ikke var grunnlag til å etterforske.

– Det vil være ødeleggende og sjokkerende dersom de ignorerer denne klagen, fordi informasjonen er veldig klar, og dette er alvorlig mistenkelige transaksjoner. Jeg ville bli veldig overrasket om de feide dette under teppet, sier Browder til CNBC.

Hermitage Capital og Browder politianmeldte i juli Danske Bank for omfattende hvitvasking ved den estiske filialen. Av Dagens Industri omtales han som en nøkkelperson i avsløringene.