Du slipper ikke unna. Det er budskapet fra Økokrim til personer som har befatning med straffbare handlinger og ikke umiddelbart blir brakt for retten. Heller ikke innen arbeidslivskriminalitet.

Det er faktum for to domfelte og to tiltalte i de såkalte «avleggerne» etter den gedigne «Operasjon Zalo» fra 2015. Ytterligere to saker er fortsatt under etterforskning, opplyser politiadvokat Anders Orerød i Økokrim.

Han er saksansvarlig jurist for sakene i kjølvannet av hovedsaken, hvor fem menn ble dømt for grovt bedrageri av totalt 36 millioner kroner i fjor.

– Det er viktig at alle som har hatt befatning med en straffbar handling blir etterforsket og får en påtaleavgjørelse, ikke bare de som tiltales i hovedsaken, men alle, sier Orerød.



Pågrep 21 på én dag



Høsten 2014 mottok Kripos opplysninger om omfattende økonomisk kriminalitet innenfor transport- og renholdsbransjen. Antallet bekymringsmeldinger og den store kompleksiteten var av så stort omfang at Kripos, Økokrim, Skatt Øst og Nav inngikk et samarbeid for å få oversikt over den kriminelle virksomheten.

I februar 2015 fikk myndighetene på plass skjult etterforskning og såkalt «kommunikasjonskontroll», altså telefonavlytting.

21. oktober samme år gikk politiet til aksjon. På én dag ble totalt 21 personer pågrepet, i det som internt blant innsatsgruppen og av Kripos ble kalt «Operasjon Zalo».

Fem hovedmenn ble i april i fjor dømt etter den såkalte mafiaparagrafen for å ha misbrukt andres identiteter til å ta opp flere titalls lån, for samlet 36 millioner kroner.

De fem ble dømt til mellom tre og seks års fengsel for blant annet grovt bedrageri, men fire av dem har anket. Ankesaken kommer opp for Borgarting lagmannsrett våren 2019.

85 ble siktet



Men hele 85 personer var på et tidspunkt siktet i sakskomplekset, kommer det frem av dommen fra april. 15.

Det høye antallet skyldes blant annet at personer som er av interesse juridisk må siktes dersom politiet vil benytte tvangsmidler mot dem i etterforskningen. Tallet er derfor en del høyere enn faktisk involverte i saken, opplyser politiadvokat Orerød i Økokrim.

Økokrim har siden da fortsatt etterforskningen av flere av de såkalte «avleggerne», for eksempel medhjelpere og sammensvorne til hovedmennene, samt forhold som blir avdekket under etterforskningen av hovedmennene.

Unndro skatt for 7,6 millioner



To menn ble i uavhengige tilståelsesdommer kjent skyldige i Oslo tingrett for grov utroskap i oktober 2018. Mandag stilles en mann for retten tiltalt for skattesvik og brudd på bokføringsloven.

Politiadvokat Anders Orerød

– Saken her handler om brudd på plikten til å føre regnskap og skattesvik, ved at en person har drevet virksomhet i seks år uten å føre regnskap, og heller ikke oppgitt dette i selvangivelsen. Det beløper seg til sammen på inntil 7,6 millioner kroner, sier politiadvokat Jens H. Bachke i Økokrim, som er aktor i akkurat denne saken.

I tillegg er ytterligere én tiltale berammet for Oslo tingrett i april, og to andre saker fortsatt under etterforskning.

Alle stammer fra det samme sakskomplekset og etterforskningen etter den enorme aksjonen i 2015.

– Sett med Økokrim-øyne handler dette om en form for arbeidslivskriminalitet hvor det er drevet betydelig virksomhet over flere år og dette er gjort uten å føre de pliktige regnskapene. Til grunnlag for saken og etterforskningen ligger et samarbeid mellom Kripos, Skatteetaten og Økokrim, og dette er et eksempel på et slikt samarbeid som også hovedsaken var, sier Bachke.

Politiadvokat Orerød har følgende budskap til allmennheten om Økokrims prioriteringer i saken.

– Det som er viktig å få frem er at hverken beløp eller størrelse på dette i utgangspunktet gjør det til en Økokrim-sak, men det er viktig å sende et signal utad som viser at man forfølger alle sider av det straffbare forholdet. Selv om a-krimsatsingen ønsker å ta bakmennene, så forfølger man også saker til andre personer som er involvert her. Det har å gjøre med allmennprevensjon, sier Orerød.