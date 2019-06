Unil-ansatt mottok bestikkelser på 28 millioner kroner

En tidligere innkjøpssjef i Norgesgruppen-eide Unil har tilstått korrupsjon på 28,2 millioner kroner fra to innkjøpsagenter i Kina og Hongkong, skriver Økokrim i en pressemelding.

Mannen har mottatt bestikkelsene i tidsrommet 2003 til 2018, og holdt disse skjult for sin arbeidsgiver.



Han har tilstått korrupsjonen, og Økokrim har nå begjært tilståelsesdom i Asker og Bærum tingrett.

Konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim sier han ikke kan gå inn på hvem de to innkjøpsagentene er eller hva som gjøres videre med den delen av saken.

Biler, båter og møbler



Ifølge siktelsen, som E24 har fått tilgang til, har mannen i løpet av en niårsperiode disponert pengene til å kjøpe biler, båter og møbler for millionbeløp fra utlandet. Han er derfor også siktet for grov selvvask.

Blant de private innkjøpene står flere dyre biler, inkludert Volkswagen Touareg og en Porsche, samt en fritidsbåt til over én million kroner.

Innredning og møbler fra ulike leverandører kom til et samlet beløp på 3,6 millioner kroner, ifølge siktelsen.

– Siktede har samarbeidet med Økokrim hele veien, også med hensyn til inndragning. Store deler av beløpet han har erkjent å ha mottatt, er overført frivillig til Økokrim, sier Kyhring til E24.

Det var siktede selv som meldte fra til Økokrim i fjor høst etter at Unil hadde begynt interne undersøkelser.

– Dette sammenholdt med tilståelsen og samarbeidet for øvrig vil gi grunnlag for betydelig strafferabatt, sier Kyhring.

Siktedes forsvarer, advokat Erling Olav Lyngtveit i advokatfirmaet Hjort, har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Anonymt varsel



Da korrupsjonen ble kjent, skrev Unil i en pressemelding at saken startet med et anonymt varsel.

«Unil fikk i juni i år et anonymt varsel med påstander om mulige kritikkverdige og ulovlige forhold knyttet til en av selskapets ansatte. På bakgrunn av denne varslingen startet selskapet umiddelbart interne undersøkelser», skriver selskapet.

Som en del av disse undersøkelsene ble vedkommende konfrontert med ulike forhold, skrev Unil videre.

«De interne undersøkelsene var ennå ikke avsluttet da vedkommende selv meldte seg til Økokrim i september og erkjente å ha mottatt urettmessige ytelser. Saken involverer et begrenset antall utenlandske kontraktsparter. Vedkommende er nå avskjediget.»

Unil AS er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppens egne merker, og har en portefølje på over 2500 produkter. Unil AS er eid av NorgesGruppen.

Tilståelsessaken er så langt ikke berammet i tingretten.