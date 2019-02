Olav Thon fikk medhold i rettssaken mot Stortorvet Gjestgiveri på Hamar

Olav Thon har fått medhold i rettssaken mot Stortorvet Gjestgiveri på Hamar. Retten har kommet frem til at Madriku, som eier restauranten, har opptrådt i strid med god forretningsskikk.

I dommen forbys Madriku AS, eierselskapet bak Hamar-restauranten, å bruke navnet og logoen «Stortorvet Gjestgiveri». De må også betale 75.000 kroner i erstatning og 140.550 kroner i sakskostnader.

– Illojalt



– Vi er relativt fornøyd hos Thon. Det var illojalt av dem å bruke navnet, og det viktigste for Thon var at de ble fradømt retten til å bruke det, sier advokat Christian J. Aubert, partner i Langseth Advokatfirma til E24.

Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo har en historie som går over 300 år tilbake i tid, mens Stortorvet Gjestgiveri på Hamar åpnet dørene i 2015.

I søksmålet krevde Olav Thon at restauranten bytter navn og logo, og anførte at det er grunnlag for å kreve lisensavgift for bruken frem til nå.

Madriku mente på sin side at navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» er et beskrivende navn, og at Thon dermed ikke kunne kreve at navnet ikke blir brukt av andre.

Skuffet og overrasket



Advokat Terje L. Michaelsen i Advokatfirmaet Mageli representerer Madriku. Han trekker frem at Madriku er fornøyd med at retten mener at Thon ikke har varemerkerett på navnet.

– Men vi er skuffet og overrasket over at tingretten mener de har opptrådt i strid med god forretningsskikk. Det mener vi er uriktig jus, og en uriktig vurdering av de bevisene som ble ført i saken, sier Michaelsen til E24. Han sier at de nå skal vurdere en anke.

– Slik det ser ut nå er det grunnlag for å se om dommen bør vurderes av lagmannsretten, sier Michaelsen.

Selskapet Madriku AS ble stiftet i 2014, og driver i tillegg til Stortorvet Gjestgiveri også Brødrene Jacobsen Vinbar og Schwenckes Vinkjeller, samtlige på Hamar.