Selvmordsbølge i fransk gigant: Nå kan sjefene havne i fengsel

I 2008 og 2009 tok 35 ansatte i France Telecom livet sitt, noe som skapte sjokkbølger blant de over 100.000 ansatte.

Nicolas Grenouville var bare 28 år gammel da han tok selvmord i sitt hjem med en T-skjorte med selskapslogoen på brystet. Han hadde nylig jobbet 12 timer i strekk med kun en halvtimes pause.

– Jeg takler ikke denne jobben lenger, og France Telecom kunne ikke brydd seg mindre. Alt de tenker på er penger, skrev han i et brev like før hans død i august 2009, skriver New York Times.

Torsdag var selskapets toppsjefer i retten – og risikerer fengselsstraff for sjikanering.

«Gjorde arbeidsplassen så uutholdelig som mulig»

France Telecom, nå kjent som Orange, var i 2005 i dyp krise og skyldte kreditorer 50 milliarder dollar. Mot slutten av tiåret befant statseide France Telecom seg midt i en omstruktureringsprosess – selskapstoppene mente det var nødvendig å sparke 22.000 ansatte av totalt 130.000 for å overleve.

Men siden statsansatte i Frankrike er garantert å beholde jobben til de går av med pensjon, måtte ledelsen ty til andre metoder.

Aktoratet mener de forsøkte å gjøre arbeidsplassen så uutholdelig som mulig for ansatte, ved å tvinge dem inn i upassende roller med vilje, isolere folk og gi dem altfor mye arbeid.

Ledelsen anklages for å «svekke (ansattes, journ.anm.) fysiske og mentale helse».

– Jeg skal sørge for disse avgangene, om det skjer gjennom vinduet eller døren, skal daværende administrerende direktør, Didier Lombard, ha sagt under et møte i 2006 ifølge det franske nyhetsbyrået AFP, gjengitt av CBS.

Avisen Le Parisien skriver at sekretæren under møtet skal ha strøket flere avsnitt fra referatet, mens ledelsen forsøkte å kvitte seg med møtedokumentene.

HEVDER USKYLD: Didier Lombard, tidligere sjef i France Telecom, mener han ikke er skyldig. – Det var ingenting jeg kunne ha gjort annerledes, sa han i retten.

Moralsk trakassering

Lombard og seks andre ledere er tiltalt for å utføre eller medvirke i «moralsk trakassering», en straffbar handling i Frankrike.

Sosiologen Noëlle Burgi, som jobbet med ansatte i selskapet etter at selvmordsratene økte, sa til NYT at arbeidere ble utsatt for «en prosess av ydmykelse».

Selv har selskapstoppene nektet for anklagene, og at selvmordene ikke hadde noe med jobbkuttene å gjøre.

– Lombard er mistenkt for trakassering av mennesker han aldri så, sa den tidligere toppsjefens advokat, Jean Veil, til retten.

Lombard gikk av i 2010 etter et selvmordsbrev som opplyste at stress på arbeidsplassen var eneste årsak til selvmordet.

– Omorganiseringer av selskaper er aldri hyggelige, det bare er sånn det er. Det var ingenting jeg kunne ha gjort annerledes, sa den tidligere toppsjefen i retten på torsdag.

– Hvis jeg ikke hadde vært der, ville situasjonen vært helt lik – om ikke verre.

Lombard risikerer ett års fengsel og en bot på rundt 150.000 kroner hvis han blir dømt skyldig. Rettssaken begynte i mai og ble ferdig torsdag. Dommen vil komme på et senere tidspunkt.