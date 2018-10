Norge skal være rammet av europeisk skatteskandale

Saken oppdateres.

Et nettverk av investorer og banker skal i en årrekke ha unnlatt å betale utbytteskatt for flere milliarder, ifølge en rekke europeiske medier.

Danmark, Tyskland og Belgia skal være hardest rammet, men også Norge, Østerrike, Sveits, Nederland, Frankrike, Spania og Italia er rammet.

Mediene hevder å ha avslørt en svindel som har påført europeiske statskasser milliarder i tap.

Skandalen har kostet Tyskland, Danmark, Belgia, Frankrike og Italia til sammen 410 milliarder danske kroner. Det tilsvarer drøyt 500 milliarder norske kroner. Bare for Danmark har skatteskandalen kostet 12,7 milliarder danske kroner, skriver Politiken.

Norge skal ha blitt svindlet for 600.000 kroner, men skal etter tips fra Danmark ha stanset ti svindelforsøk på totalt 380 millioner kroner, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Ingen vet nøyaktig hvor mye penger som skal ha forsvunnet ut av de europeiske statskassene.

Svensk bank trekkes inn



SVT som også har tatt del i arbeidet med saken, skriver at en stor del av verdens største banker har vært dypt involvert i det som omtales som Europas største skattetyver i moderne tid.

Blant bankene som trekkes frem er den svenske banken SEB, ifølge TT og SVT.

Banken anklages for å ha hjulpet til med å svindle neste 1 milliard svenske kroner fra den tyske statskassen, noe selskapet fikk 70 millioner svenske kroner for, ifølge skatterettsprofessor Christoph Spengel som har sett på rettsdokumentene.

– Hvis du er klar over at du er en del av en kriminell gjeng – og det er tilfelle her med SEB – så bryter det med loven, sier Spengel.

SEB benekter å ha gjennomført straffbare handlinger.

Bankens tysklandssjef Johan Andersson skriver i en epost til SVT at banken opererer i «samsvar med gjeldende lover og forskrifter».

Pågått i en årrekke

I de groveste tilfellene skal samme skatt ha blitt betalt tilbake opptil flere ganger. De mindre grove tilfellene handler om å unndra skatt, som det ifølge dokumenter sto oppført som betalt.

– Det er den perfekte forbrytelse ettersom denne pengemaskinen har hentet inn gigantiske pengesummer. Det er som om man har plyndret Fort Knox, bare bedre, for kilden til pengene var statskassen, og den er utømmelig, sier en tysk toppadvokat til Politiken.

Skatteunndragelsen skal systematisk ha blitt utført av internasjonale storbanker siden 2001, ifølge mediene.

Mediene har gått gjennom over 180.000 hemmelige dokumenter fra blant annet banker, finansvirksomheter og advokatfirmaer, men også fra etterforskningsmateriale fra tysk politi.

De danske mediene DR og Politiken har også jobbet med avsløringen sammen med Le Monde, Reuters, Die Zeit, ARD og en rekke andre europeiske medier.