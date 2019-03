Det er Samferdselsdepartementet som fører saken i Oslo tingrett fra og med 18. april og hele tre måneder inn i sommeren.

De mener den amerikanske IT-giganten IBM skylder Norge mellom 240 og 325 millioner kroner, ifølge advokatenes sluttinnlegg i forkant av saken.

Bakgrunnen er at prosjektet «Grindgut», som skulle være en ny felles IKT-løsning for innkreving av bompenger, til slutt ble så forsinket at Statens vegvesen i 2015 valgte å si opp kontrakten med IBM.

– Vi hever kontrakten fordi leverandøren ikke har klart å levere i henhold til kontrakt både når det gjelder kvalitet, omfang av leveransen, tid eller kostnader, sa Jane Bordal i Statens vegvesen i en pressemelding den gang.

Fire erstatningsposter



Oppdraget ble tildelt i 2013, og da kontrakten ble hevet, hadde IBM oversittet en såkalt milepæl i kontrakten med 174 dager, heter det i sluttinnlegget fra advokat Goud Fjellheim i Advokatfirmaet Haavind, som representerer Samferdselsdepartementet.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på 500 millioner kroner. IBMs utviklingskostnader var planlagt å være om lag 100 millioner kroner.

Igjen satt Vegvesenet med et uferdig produkt og en gigantisk regning fra det amerikanske selskapet. Nå krever de erstatning for de utgiftene som Statens vegvesen og bompengeselskapene har hatt.

Fjellheim sier til E24 at det er avdelingsdirektør Åge Jensen i Vegvesenet som skal uttale seg i saken. Jensen ønsker på sin side ikke å kommentere saken ytterligere før den er behandlet i tingretten.

Ifølge Fjellheims sluttinnlegg er erstatningskravet delt opp i fire punkter: For forlengelsen av leieavtalen for Q-Frees IKT-system CS Norge, som «Grindgut» skulle erstatte, kostnadene for «Grindgut», utarbeidelse og utlysning av ny konkurranse samt drifts- og bompengeselskapenes interne arbeid.

«Uberettiget»



IBM mener på sin side at Vegvesenet hevet kontrakten fordi de var under sterkt press fra de store aktørene innen bompengeinnkreving, som var uenige i kravspesifikasjonen i anbudet IBM vant.

Dessuten mener de at «Grindgut» ikke ble drevet frem av noe opplevd behov for et nytt sentralsystem. Prosjektet ble derimot igangsatt fordi loven krevde en ny anbudskonkurranse etter at avtalen om CS Norge utløpte i 2014, fremholder de.

«Statens krav, foreløpig anslått til ca. 240-325 millioner kroner, er i sin helhet uberettiget», heter det i sluttinnlegget fra IBMs advokat.

IBMs prosessfullmektig, advokat Magnus Hellesylt i Wiersholm, viser til sluttinnleggene i saken, og sier til E24 at han ikke ser det formålstjenlig å kommentere saken ytterligere.