Statoil dømt til å betale milliarder etter riggkansellering

Tingretten dom kommer etter at Statoil terminerte en kontrakt med riggen COSL Innovator tilbake i mars 2016, skriver Dagens Næringsliv.

Riggselskapet mente termineringen var urettmessig og gikk til sak for å få erstatning.

Retten dømmer Statoil til å betale mye av leien for det som gjensto av den opprinnelige kontraktstiden. Oljeselskapet må betale full leie for riggen i tre måneder og 70 prosent for resterende avtaleperiode på 4,5 år.

Beløpet summerer seg til 3,5 milliarder kroner, ifølge DN.

Vurderer dommen



Konsernsjef i COSL Drilling Europe, Jørgen Arnesen, sier til E24 at de har mottatt dommen men at selskapet foreløpig ikke har en kommentar.

Han viser til at de må følge reglene om markedsinformasjon i Kina og Hongkong der de er notert, og at de vil sende ut en melding før markedene åpner i natt norsk tid.

Til DN sier Statoil at selskapet vil gå gjennom dommen før det tar en beslutning om det skal anke eller ikke.

COSL Innovator hadde opprinnelig langtidskontrakt til sommeren 2020.

Avbrøt langtidskontrakt

Da kontrakten ble terminert var begrunnelsen fra Statoils side brudd på betingelsene i kontrakten, og selskapet mente vilkåret for terminering var til stede for Innovator-riggen.

Det ble bestridt av COSL, som allerede da varslet at det det ville ta rettslige skritt om uenigheten ikke ble løst.

I kjølvannet av termineringen ble også COSL tvunget til å gå til oppsigelser.

Det var på på COSL Innovator at en 53-åring mistet livet under hardt vær 30. desember 2015.



COSL Drilling Europe er en del av China Oilfield Services-konsernet, som igjen er en del av det statseide kinesiske oljeselskapet China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).