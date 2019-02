Svenske myndigheter etterforsker Swedbank

Ekobrottsmyndigheten i Sverige, tilsvarende norske Økokrim, har åpnet etterforskning av Swedbank, etter at avisen Dagens Nyheter onsdag meldte at storeiere ble varslet på forhånd at det ville komme en stor avsløring om banken på SVTs Uppdrag gransking.

Sjefanklager Thomas Langrot melder at han på eget initiativ har åpnet en forundersøkelse mot Swedbank, fordi han mener det er grunnlag for å mistenke at det har skjedd brudd på innsidelovgivningen.

– Det finnes grunn til å anta at innsideinformasjon har tilflytt de 15 største eierne i Swedbank før innslaget på SVT ble sendt. Den videre etterforskningen vil vise hvilken informasjon som har blitt delt, skriver Langrot i en pressemelding.

Han skriver videre at det ikke er aktuelt å gi ytterligere kommentarer nå.

Aksjen i Swedbank falt omtrent en prosent da meldingen ble kjent, men har senere hentet seg noe inn.

Hvitvaskingsmistanker i Baltikum

SVTs Uppdrag gransking har avslørt at kontoer i Swedbank har blitt brukt til å overføre store summer, blant annet til kontoer i Danske Bank i perioden mellom 2007 og 2014.

Avsløringen viser hvordan 50 kunder i Swedbank, som alle viser tydelige tegn til å være involvert i hvitvasking, har kunnet overføre beløp tilsvarende 40 milliarder svenske kroner, eller 37 milliarder norske kroner, mellom de to bankene.

Den svenske rikskringkasteren er nøye med å påpeke at Swedbank kan ha blitt brukt til omfattende hvitvasking, og slår ikke fast at det har skjedd.

Swedbank-aksjen er ned nesten 20 prosent siden avsløringen forrige onsdag.