De tidligere toppsjefene Ingar Skiaker og Øyvind Ervik i Höegh Autoliners AS er tiltalt av amerikanske justismyndigheter for deltagelse i en «langvarig antitrust-konspirasjon».

Det fremgår av en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet onsdag.

I tiltalen hevdes det at Skiaker og Ervik konspirerte med konkurrenter for å allokere enkelte kunder og ruter for skiping av kjøretøy mellom seg.

Det ulovlige samarbeidet skal senest ha startet i 2006, og ikke blitt avsluttet før tidligst i september 2012, opplyser departementet.

Selskapet har erkjent seg skyldig

Höegh Autoliners har tidligere erkjent seg skyldig i saken og blitt dømt til å betale en bot på 21 millioner dollar.

Etterforskningen av saken har tidligere ført til tiltale av 13 toppsjefer i ulike selskaper. Samtidig har fem selskaper blitt tiltalt i saken, opplyser departementet.

Totalt har sakene mot de fem selskapene ført til bøter på 255 millioner dollar.

Ingar Skiaker opplyser til E24 at han foreløpig ikke har tatt stilling til tiltalen.

– Har ikke noen kommentar annet enn at det er forskjell på en tiltale og en dom, sier Skiaker til E24.

Skiaker har så langt ikke fått noen beskjed fra det amerikanske justisdepartementet om hva han skal foreta seg videre, opplyser han.

– Utover det at jeg ikke lenger har noen relasjon til Höegh-gruppen har jeg ingen kommentar, skriver Øyvind Ervik i en tekstmelding til E24.

– Må sørge for at lederne holdes ansvarlig

De to tiltalte skal ha deltatt i møter hvor de ble enige om å ikke konkurrere med hverandre, og avstå fra å by eller å bli enige om prisen de ville tilby til utvalgte kunder og ruter, opplyser departementet.

Statsadvokat Makan Delrahim sier i en uttalelse at etterforskerne har oppdaget at samarbeidet har preget shippingmarkedet over flere år.

– Tiltalen i dag fremmer etterforskningsdivisjonens oppdrag i å gjenopprette og fremme åpen konkurranse. Höegh har allerede erklært seg skyldig, og nå må vi sørge for at lederne holdes ansvarlig, sier Delrahim i en uttalelse.