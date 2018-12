En kilde opplyser til Bloomberg at Trump har vurdert å avsette Mnuchin, og en annen mener avgjørelsen avhenger av hvor mye markedene fortsetter å falle.

– Det er nok av folk inne i Det hvite hus som ikke er tilhenger av Mnuchin og kaste ham under bussen, sier Stephen Myrow, som tidligere har jobbet ved det amerikanske finansdepartementet, til Bloomberg.

Mnuchin har bakgrunn fra forretningsbanken Goldman Sachs, ulike investeringsfond, og deltok i Trumps presidentkampanje i 2016. Som finansminister har han blant annet vært ansvarlig for den amerikanske skattereformen og den pågående handelskrigen.

Flere har mistet jobben

– Trump vurderer sitt eget presidentskap utifra hvordan aksjemarkedet går, og har lagt skylden på Fed tidligere for børsuro, men har innrømmet at han ikke kan sparke sentralbanksjefen. Nå ser han etter en ny syndebukk, og det ser ut til å bli Mnuchin, sier sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie, til E24.

Det har vært svært mange utskiftninger i Det hvite hus under president Donald Trump. Ofte er årsaken at Trump selv har vært misfornøyd med sine rådgivere eller ministere.

– Disse meldingene om Mnuchin underbygger den kaotiske situasjonen vi har i Det hvite hus akkurat nå, som kan sende børsene videre nedover, forklarer Lie.

I november avviste presidenten på Twitter at han var misfornøyd med Mnuchin, etter påstander om at han holdt Mnuchin ansvarlig for rentehevingene.

Ifølge NTB skal Trump ha sagt at det hadde vært bedre om han heller valgte Jamie Dimon, administrerende direktør i den store forretningsbanken JP Morgan Chase, da han satt sammen regjeringen for to år siden.

Verste børs-julaften noensinne

Julaften pekte alle pilene nedover på Wall Street, og alle de ledende indeksene er så langt ned med rundt ti prosent hver for året.

President Donald Trump gikk julaften ut på Twitter for å angripe den amerikanske sentralbanken.

Dagen før måtte finansminister Steven Mnuchin avkrefte ryktene om at presidenten var interessert i å kvitte seg med sentralbanksjef Jerome Powell.

Mnuchin har også hatt samtaler med topplederne i de seks største forretningsbankene i landet for å diskutere likviditeten til bankene.