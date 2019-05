Børsfall i Asia etter at Trump hevdet Kina «brøt avtalen»

Foran et publikum i Florida onsdag kveld, sa president Donald Trump at Kina «brøt avtalen», og at han vil innføre ekstra toller mot landet dersom partene ikke når en enighet, ifølge Marketwatch.

– De flyr hit, visestatsministeren flyr hit - bra mann - men de brøt avtalen. De kan ikke gjøre det, så de kommer til å betale, sa presidenten.

Presidenten sa samtidig at «alt kommer til å ordne seg,» ifølge nettstedet.

Donald Trump varslet forrige helg at USA vurderte å øke tollen på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar fra i morgen, fredag.

Reuters skrev onsdag at USA har gjort klart papirarbeidet som skal til for å øke tollene på varene fra 10 til 25 prosent. Samme dag skrev Wall Street Journal at Kina har bekreftet at de forbereder mottiltak.

Markedene i Asia- og Stillehavsregionen reagerer med et bredt fall, der børsen i Australia er den eneste i positivt terreng.

Slik ser det ut torsdag morgen:

Nikkei 225 i Tokyo ned 1,24 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 1,78 prosent

Shanghai Composite ned 1,22 prosent



Kospi i Seoul ned 1,21 prosent



STI i Singapore ned 0,55 prosent



ASX 200 i Sydney opp 0,45 prosent

Oljeprisen faller under 70 dollar etter handelsuro

Prisen på både nordsjøolje og på den amerikanske lettoljen faller torsdag morgen, til tross for at onsdagens lagertall fra USA viste et uventet stort fall.

Ifølge Reuters veier handelsuroen opp for lagertrekket, etter at USA truet Kina med nye toller.

Nordsjøoljen (brent spot) handles i skrivende stund for 69,8 dollar fatet, ned 0,65 prosent for dagen.

Den amerikanske lettoljen (WTI) koster samtidig 61,65 dollar fatet, ned 0,48 prosent for dagen.

Lagrene med råolje i USA opplevde et overraskende stort trekk på fire millioner fat, ifølge tall fra EIA publisert onsdag kveld.

På forhånd var det ventet at lagerbeholdningen ville falle med 1,2 millioner fat.