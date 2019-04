Boligprisene steg i mars

Saken oppdateres.

Boligprisene steg 0,7 prosent i mars, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge, som la frem de landsomfattende boligtallene onsdag klokken 111.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent, opplyser meglerorganisasjonen.

Boligprisene i Norge er nå 3,2 prosent høyere enn de var på samme tid i fjor.

– Den moderate utviklingen i boligprisene vi har sett det siste året fortsetter også i mars, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Boligmarkedet er i god balanse, og det har vært mange salg i boligmarkedet i store deler av landet i første kvartal. Det høye aktiviteten i mars kan til en viss grad tilskrives den sene påsken i år, legger han til.

Det siste året har Asker og Bærum hatt den sterkeste veksten med 6,1 prosent, mens Trondheim hadde den svakeste veksten de siste 12 månedene, med en oppgang på 0,7 prosent.

Ifølge Eiendom Norge er utviklingen i boligmarkedet nå på linje med organisasjonenes prognose for 2019, som er på en samlet vekst på tre prosent i boligprisene i år.

Rentehopp påvirket ikke

Dermed ser ikke Norges Banks rentehevinger i september og mars ut til å ha dempet boligmarkedet noe særlig, ifølge DNB Eiendom.

– Renteøkningen denne måneden ser ikke ut til å ha påvirket boligmarkedet, og vi ser nå at den moderate veksten fortsetter også i mars. Det skyldes nok at dette var en av tidenes mest ventede renteøkninger, sier Terje Buraas i DNB Eiendom.



– Rentenivået er fortsatt lavt, og prognosene tilsier heller ikke at vi skal bevege oss mot høye rentenivåer fremover, sier Buraas.

Han påpeker at utviklingen i boligprisene har stabilisert seg, etter flere år med store svingninger. Både kjøpere og selgere har et realistisk forhold til prisnivået, mener han.

– Visningene er fremdeles godt besøkt, og prises boligene rett blir liggetiden som regel kort. Etterspørselen etter boliger er bra, og det er lite som tyder på at det skal endre seg med det første, sier Buraas, som tror på en moderat prisutvikling for 2019.

– Dette er godt nytt for alle som har vært bekymret for en boligboble. Etter vår oppfatning er dette oppskriften på hvordan man kan få til en myk landing i boligmarkedet etter en sterk vekst, sier Buraas.

Lagt ut flere boliger

I mars ble det solgt 7.824 boliger nasjonalt, noe som er 18 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018.

– Det er solgt mange brukte boliger i løpet av måneden, og akkumulert for første kvartal 2019 ligger nivået nå rett under 2015, som var et år med svært mange omsetninger i det norske boligmarkedet, sier Dreyer.

Det ble lagt ut 10.120 boliger til salgs i Norge i mars, noe som er 30,9 prosent flere enn i samme måned i 2018. Dette har ifølge Eiendom Norge sammenheng med at påsken i sin helhet er i april, og det kan ha fått mange til å legge ut boligen for salg i mars.

– Det har aldri tidligere blitt lagt ut så mange boliger for salg i årets første tre måneder som i år. Det er spesielt i Oslo at det er kommet ut betydelig flere boliger til salgs, sier Dreyer.

Sterkest tidlig på året

Årets første måneder er vanligvis de sterkeste i boligmarkedet. Etter å ha meldt om overraskende sterk boligprisutvikling i januar, viste Eiendom Norges statistikk i februar at boligprisutviklingen var svakere enn det analytikerne ventet.

Ekspertene ventet på forhånd forsiktig oppgang i boligprisene i mars.

– Vi forventer en forsiktig sesongjustert oppgang på noen tideler for mars, sa Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce til E24 tidligere onsdag.