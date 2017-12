Saken oppdateres.

På forhånd var det ventet fra storbankene at prisene skulle enda litt ned i hovedstaden, noe de fikk rett i.

For de siste 12 månedene er fallet på 4,4 prosent i november, ifølge Eiendom Norge.

I april så vi pristoppen for Oslo-boliger, og dagens tall viser at boligprisene er 10,5 prosent lavere enn på topp.

– Dagens tall for Oslo er noe sterkere enn vi har sett i månedene før, sier Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Les også saken for hele landet: Nytt boligprisfall i november



I oktober gikk boligprisene ned 0,2 prosent, som var langt mindre enn i september der prisen gikk ned 1,6 prosent. I august falt prisene på bolig i hovedstaden med 0,3 prosent, det var første gang prisene gikk ned siden i august måned siden 2003.

Saken fortsetter under grafen.

Storbyene faller stort

Oslo har flere måneder ledet prisfallet, men fallet for de andre store byene i Norge er større enn i hovedstaden.

– Alle fylkene hadde nedgang i prisene sist måned, men det er i de største byene vi ser den svakeste utviklingen, sier Dreyer i en kommentar til tallene

Landets nest største by Bergen ser et prisfall på 1,3 prosent og Trondheim ser også et fall på 1,3 prosent.

– Vi ser at denne trenden i Bergen og Trondheim kommer til å fortsette inn i 2018, sier Dreyer.

Best klarer Stavanger seg med et fall på 0,5 prosent i likhet med Oslo.

I Kristiansand så man et fall på -0,8 prosent og i Tromsø et fall på 1,2 prosent.

Meglerne trodde på utflating

Det kom for øvrig overraskende på markedet at prisene på Obos-boliger steg 0,2 prosent i november, etter å ha falt 8,2 prosent hittil i år, og flere analytikere pekte på at dette kunne bety at markedet var på vei mot en mykere landing.

Også meglerne tror boligmarkedet i Oslo er på vei til å flate ut.

Statistisk sentralbyrå har skilt seg ut ved å tro på boligprisfall til 2019, noe Dreyer i Eiendom Norge kun ristet på hodet av.

Den siste tiden har det blitt meldt om både raskere salg, og at litt færre Oslo-boliger selges under prisantydning enn tidligere, forteller Dreyer.