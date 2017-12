Deutsche Bank: Norsk boligboble en av truslene i 2018

1. Amerikansk inflasjon øker i andre kvartal 2018

2. Den europeiske sentralbanken melder at den vil opphøre med obligasjonskjøpene i andre kvartal.

3. Endringer i USAs kredittrating og spreaden (avstanden mellom kjøps- og salgskurs) i såkalte «high-yield»-fond (høyrentefond) i USA.

4. Den nye sjefen i den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), blir satt på prøve. Vil Powell la seg påvirke mest av politiske signaler eller nøkkeltall og annen data?

5. Tysk inflasjon overrasker på oppsiden.

6. Tyske lønner overrasker på oppsiden.

7. Slutt på negative renter på statsobligasjoner i EU, og innvirkningen av dette på globale markeder.

8. Den japanske sentralbanken, Bank of Japan (BoJ), får ny sjef. I andre halvår endrer sentralbanken sitt langsiktige mål for renten på 10-årige statsobligasjoner, et grep sentralbanken kaller «yield curve control»?

9. Økte premier på statspapirer som sentralbankene verden over avslutter sine kvantitative lettelser, altså kjøp av obligasjoner og superbillige lån til bankene.

10. Manglende sammenheng mellom markedsverdi og fundamentale verdier på amerikanske aksjer.

11. Korreksjon i det amerikanske aksjemarkedet.

12. Økt volatilitet (turbulens) som følge av økt inflasjon, geopolitiske sjokk og nedtrapping av kvantitative lettelser i sentralbanker verden over.

13. Bitcoin kræsj

14. Nord-Korea

15. Større positiv effektiv enn ventet av amerikansk skattereform.

16. Vekst i ulikhet i USA, som fører til missfornøyde velgere og voksende populisme.

17. Robert Muellers etterforskning av Trump

18. Valg (midterm) i USA i november.

19. Valg i Italia, trolig i april.

20. Utviklingen av brexit.

21. Ny regjering i Storbritannia?

22. Storbritannia reverserer brexit beslutningen?

23. Presidentvalg i Irland.

24. Lokalvalg i Storbritannia.

25. Presidentvalg i Russland.

26. Økning i råvarepriser.

27. Boligboble sprekker i Canada eller Australia

28. Boligboble sprekker i Sverige eller Norge.

29. Boligboble sprekker i Kina og påfølgende korreksjon i den del av aksjemarkedet i Kina som er relatert til boligmarkedet.

30. Kinas økonomi lander hardere enn markedet forventer for tiden.

Kilde: Deutche Bank