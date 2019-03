Eiendom Norge: Byen må ikke bli et sted kun for eliten

– Vi må ikke komme dit at byen blir et sted for eliten, sa Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer på organisasjonens årlig boligkonferanse torsdag.

Han etterlyser øremerkede midler og at det åpnes for at bankene får større mulighet til å hjelpe unge med boliglån.

– Mange får ikke tilgang til boliglån på grunn av begrensningene i boliglånsforskriften og det skaper en forskjellsbehandling. Å få tilgang til boligmarkedet avhenger av hvor rik du er, eller hvor rike foreldrene dine er, og det mener vi er et ulikhetsperspektiv som regjeringen bør ha fokus på, sier han til E24.

Vil også ha endringer i skattesystemet



Boliglånsforskriften ble videreført i juni i fjor og har som hovedregel at boligkjøpere trenger 15 prosent egenkapital og maksimalt kan låne fem ganger årslønn. Det åpnes likevel for at bankene kan gjøre unntak for inntil åtte prosent av lånene i Oslo og ti prosent i resten av landet.

I tillegg til større unntaksmuligheter i forskriften, ønsker Eiendom Norge at det gjøres endringer i skattesystemet over tid, for eksempel å fjerne dokumentavgiften og gjøre provenynøytrale justeringer i skatten ved å øke ligningsverdien av bolig i formuesskatten.

Kommunalminister Monica Mæland på Eiendom Norges årlige boligkonferanse.

Viktigere å hindre for høy gjeld