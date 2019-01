Avis: EU er forberedt på å utsette brexit

Det skriver avisa The Guardian.

Storbritannia skal etter planen forlate EU 29. mars, men den fristen anses av EU som usannsynlig på grunn av motstanden mot statsministeren og hennes forslag til skilsmisseavtale.

Nå venter EU en søknad fra Storbritannia om å utsette fristen.

EU-president Donald Tusk er ventet å samle flere ledere i unionen etter at den forventede søknaden er mottatt. Hvor mye lengre forhandlingsperioden blir vil da bli bestemt av årsaken May oppgir for utsettelsen.

Et trolig første steg vil være en «teknisk» forlenging til juli, slik at May får ekstra tid til å revidere og ratifisere den nåværende avtalen når statsministerens kontor danner seg et bilde av hva som må til for å få flertall i Underhuset.