Brexit-ministeren går av - pundet svekker seg kraftig

Saken oppdateres.

Raab melder selv på Twitter at han har gått av som brexit-minister i Theresa Mays regjering.

I et brev forklarer han at det er to grunner til at han nå går av, bare timer etter at regjeringen gikk inn for brexit-avtalen man har fremforhandlet med EU.

– Jeg kan ikke med god samvittighet støtte vilkårene som er foreslått for vår avtale med EU, skriver Raab på Twitter.

Den første grunnen er at han føler at ordningen man har gjort for å unngå en såkalt «hard grense» mot Irland, utgjør en alvorlig trussel mot Storbritannias integritet.

Videre forklarer han at han ikke kan stå inne for avtalen om å forbli en del av tollunionen på ubestemt tid. Han mener at man ved å inngå en slik avtale overlater til EU å bestemme når man eventuelt skal løsrives helt, og at det utgjør en overdragelse av makt ulikt det noe annet land har gjort før.

– Men før alt annet, jeg kan ikke stå inne for vilkårene i den foreslåtte avtalen sett opp mot innholdet i løftene vi ga til landet ved sist valg. Dette er, til syvende og sist, et spørsmål om folkets tillit, skriver Raab.

Godtatt plan

Avgangen kommer dagen etter at Theresa May bekreftet at hennes regjeringsmedlemmer godtok brexit-forslaget hennes. – Regjeringen har besluttet å gå videre med avtaleutkastet, sa May i en uttalelse til pressen utenfor statsministerboligen onsdag kveld. Statsministeren slo fast at mens regjeringen stiller seg bak utkastet til avtalen, ble det også åpnet for at de som måtte være uenige kunne tre ut av regjeringen. Ifølge The Guardian teller avtaleforslaget 585 sider, og dekker tre områder: Storbritannias finansielle oppgjør med EU for å møte tidligere avtalte forpliktelser.

EU-borgeres rettigheter i Storbritannia etter brexit, og tilsvarende britiske statsborgeres rettigheter i EU-land.

En mekanisme for å unngå en hard grense på Irland.

Pundet svekker seg kraftig på nyheten om at Raab nå trer ut av regjeringen.

Den britiske valutaen koster i 10.30-tiden 10,88, en svekkelse fra rundt 11,05 kroner klokken 7 tidligere samme dag.

Også mot euroen har pundet svekket seg på formiddagen.

Klokken 10.40 koster ett britisk pund 1,13 euro, en nedgang på 1,36 prosent, ifølge Marketwatch.