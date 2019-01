May øynes et sviende nederlag når det britiske parlamentet tirsdag stemmer over hennes fremforhandlede utmeldingsavtale med EU.

På forhånd har det vært bredt ventet at avtalen mangler støtte, og blir stemt ned. Mandag holdt May en tale som av britiske medier omtales som et siste, desperat forsøk på å overtale parlamentsmedlemmene.

– Hun trengte å presentere en «game changer», som at EU har gitt britene noe fundamentalt nytt i forhandlingene som gjør avtalen spiselig, sier Øivind Bratberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, til E24.



Det skjedde ikke.

I stedet truet May med at hele EU-utmeldingen kan bli skrinlagt hvis ikke avtalen får flertall – og advarte om at hvis brexit ryker, vil det gjøre «katastrofal skade» på politikertilliten i Storbritannia.

– Alt tyder på «nei»

– Vi har alle et ansvar for implementere resultatet av brexit-avstemmingen, sa May.

Førstelektor i statsvitenskap ved UiO, Øyvind Bratberg.

– Jeg ber parlamentsmedlemmene om å tenke over konsekvensene av deres handlinger, fortsatte hun.

– Fra Mays krets har det vært antydet at noe ville komme før avstemmingen, nye detaljer som kunne endre synet til mange parlamentsmedlemmer i oppløpet, kommenterer Bratberg.

– Om dette er hva de siktet til, så virker det ganske tamt. Dette er jo det samme budskapet som May fremførte før nyttår. Det holder neppe, sier eksperten.

Med det trolige resultat at britene tirsdag kastes ut i ukjent farvann nok en gang, sier han:

– Alt tyder nå på at det blir «nei» til Mays plan.

May-minister: – Kan bli lammelse



Innholdet i Mays tale ble avslørt allerede mandag morgen, da medier som Sky News, CNN og BBC alle fikk tak i den på forhånd.

I talen sier også May at det er mer sannsynlig at Storbritannia forblir i EU, enn at landet melder seg ut uten en avtale, slik den politiske stemningen er i Parlamentet akkurat nå.

Utenriksminister Jeremy Hunt advarte i forrige uke om en «brexit-lammelse» dersom May-avtalen blir nedstemt i parlamentet på tirsdag:

– Hvis avtalen blir nedstemt kan vi ende opp med en brexit-lammelse. Brexit-lammelse kan til slutt føre til at det ikke blir brexit, sa Hunt til radiokanalen BBC Radio 4 på fredag.

May advarer sterkt mot å et utfall hvor flertallets vilje i sjokkvalget i 2016 forkastes.

Imens har eksperter advart om komplett kaos og store økonomiske ringvirkninger dersom britene står uten en avtale ved datoen for utmelding 29. mars – også kalt en «hard» eller «no-deal» brexit.