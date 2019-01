Eksperter tror brexit-planen vrakes i dag: Dette kan skje videre

Tirsdag skal Theresa May gi et nytt forsøk på å få det britiske parlamentet med på en avtale om landets utmelding av EU. Avtalen er fremforhandlet av statsministeren og EU og inneholder detaljer om Storbritannias tilknytning til EU etter at landet offisielt går ut av unionen 29. mars.

Avstemningen ble utsatt i desember da May mente hun ville lide et knusende nederlag i parlamentet og trengte mer tid til å sikre flertall.

Utsiktene er imidlertid ikke gode denne gangen heller.

– Vi tror det er en 85 prosent sannsynlighet for at forslaget blir nedstemt, sier Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank.

Avstemningen er ventet å finne sted mellom 20 og 22 i kveld, ifølge The Telegraph.

Ekspert: Klokken tikker ned til kaos

– En hard brexit rykker uunngåelig nærmere, sier førstelektor og Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo til E24.

Han mener også at alt tyder på at Mays brexit-plan nedstemmes i Parlamentet.

– Det er i for seg positivt, i den forstand at de endelig får avklart at Mays plan ikke holder. Det er en forutsetning for å komme videre.

– Problemet er bare at det knapt er tid til å lage en ny plan før tidsvinduet lukker seg 29. mars. Og jo nærmere vi kommer dit, jo større blir det potensielle kaoset, sier han.

Søndag kom nyheten om at EU er villige til å utsette brexit-tidsfristen, ifølge The Guardian. EU mener uenighetene innenriks gjør det lite trolig at Storbritannia klarer å møte fristen. En utsettelse krever at Storbritannia selv søker om dette.

Venter mistillitsforslag mot May

Etter en antatt tommel ned for Mays brexit-forslag, sier Bratberg at Labour raskt vil stille mistillitsforslag mot statsministeren. Det vil neppe få gjennomslag, men er en taktisk manøver som åpner for at partiet senere kan kreve ny folkeavstemning om brexit, forklarer Bratberg.

Førstelektor i statsvitenskap ved UiO, Øyvind Bratberg.

Tre virkedager etter at avtalen stemmes ned, må May returnere til underhuset for å erklære hva regjeringen vil gjøre. Bratberg tør ikke spå hva hun da vil si.

– May sier det ikke finnes noe godt alternativ til en avtale som alle nå forventer stemmes ned. Hvordan kan dette egentlig løse seg for britene?

– Én mulighet er at EU rikker seg, og går med på å endre noen av forutsetningene i brexit-avtalen, sier han.

– Undere har skjedd før

– Det fremstår usannsynlig, men undere har skjedd før i denne brexit-sagaen, sier Bratberg.

Det er parlamentet som har gitt May tredagersfristen på å levere et forslag til plan B.

– Dette er et signal om at parlamentet har tatt over kontrollen fra regjeringen og at de i større grad kan påvirke hvordan utfallet blir, sier Lie.

– Det som imidlertid er en stor utfordring er at hverken parlamentet eller regjeringen har et alternativ til avtaleforslaget, sier sjefstrategen.

Men en annen mulighet, ifølge Bratberg, er at de moderate kreftene i Labour og Tory endelig finner sammen.

– Det vil være en felles dugnad for å redde et synkende skip. Et slikt kompromiss kan bety at Storbritannia får en mykere brexit, med fullverdig medlemskap i EUs tollunion og en form for medbestemmelse.

– Kan britene ende med en slags EØS-avtale?

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management

– Det er ingen umulig tanke, og kan i det minste være en midlertidig løsning. Men det begynner å bli lovlig sent å flagge disse ideene nå. Et slikt tverrpolitisk kompromiss burde de jo blitt enige om sommeren 2016, sier Bratberg.

Politikerne frykter no-deal

May kan til slutt få støtte til en revidert avtale, fordi mange er redd for at Storbritannia står uten en avtale med EU når de forlater unionen, mener Lie. – Mange britiske politikere vet at no-deal vil kaste Storbritannia ut i et økonomisk usikkert område det tar lang tid å hente seg inn fra. Det er likevel en liten sannsynlighet for at dette blir utfallet av uenighetene innenriks i Storbritannia. Saken fortsetter under annonsen. – Det er 15 prosent sannsynlighet for at det kan bli et no-deal-scenario hvis avtalen blir nedstemt på tirsdag, men dette har ikke flertall i parlamentet, sier Lie. Sky: May vil si at ingen brexit er mer trolig enn en hard brexit Kan fjerne usikkerhet i markedet