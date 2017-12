EU-kommisjonen melder fredag morgen at Storbritannia og EU har kommet frem til en avtale om hvordan Storbritannias utmelding fra EU skal foregå.

– Vi har nå fått det gjennombruddet vi trenger, sier EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker på en pressekonferanse fredag morgen, ifølge The Guardians referat.

Ifølge Financial Times innebærer avtalen blant annet at britene må betale mellom 40 og 60 milliarder euro for å komme seg ut av EU.

Nyheten fikk pundkursen til å stige i tidlig handel fredag.

EU-kommisjonen bekreftet i en uttalelse at de i dag har anbefalt ministerrådet i EU at det har vært tilstrekkelig fremgang i den første fasen av forhandlingene med Storbritannia.

Ministerrådet vil 15. desember ta stilling til om forhandlingene kan gå over til den andre fasen.

Ifølge uttalelsen fra EU-kommisjonen innebærer nattens avtale at rettighetene for EU-borgere som bor i Storbritannia forblir de samme etter at Storbritannia har gått ut av EU.

Avtalen medfører også at det fortsatt vil være en åpen grense mellom Nord-Irland og Irland.

Klart for fase to

EU har stilt krav om at det må gjøres «tilstrekkelige framskritt» i forhandlingene om rammene for selve skilsmissen før det kan bli aktuelt å gå videre til fase to av forhandlingene.

Fase to vil også omfatte diskusjoner om overgangsordninger og framtidig handel, noe britene ønsker sterkt å komme i gang med.

Juncker bekrefter at han nå mener det er gjort tilstrekkelige framskritt.

– Beslutningen om tilstrekkelige framskritt vil være i de 27 medlemslandenes hender, sa han.

– Dagens resultat er selvfølgelig et kompromiss, la Juncker til.

Ikke enkelt

– Vi har jobbet ekstremt hardt denne uka, og som dere har sett, har det ikke vært enkelt for noen part, sa statsminister Theresa May under pressekonferansen.

Hun understreket at hun nå ser fram til å komme i gang med fase to av forhandlingene og beroliget samtidig Nord-Irland.

– I Nord-Irland garanterer vi at det ikke vil bli noen hard grense, og vi vil overholde Belfast-avtalen, sa hun.

Lederen for det demokratiske unionistpartiet (DUP) i Nord-Irland, Arlene Foster, føler seg ikke helt trygg på dette.

Det er stadig ting som må avklares når det gjelder grensa mellom Nord-Irland og Irland, sa Foster til Sky News fredag morgen.