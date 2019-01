Har gryteklare brexit-avtaler dersom britene krasjer ut av EU

Storbritannia står i dag for nesten en fjerdedel av all eksport fra Norge, og de er med det vår viktigste handelspartner. Å ha klare handelsavtaler mellom Norge og Storbritannia, dersom britene forlater uten en avtale med EU, har derfor vært jobbet med i lang tid.

– Vi har en avtale som er ferdig dersom blir en avtale mellom Storbritannia og EU og vi har en tilsvarende avtale dersom det blir en «no-deal»-situasjon. Intensjonen er å få en sømløs overgang, uansett utfall. Vi er i sluttfasen med å ferdigstille avtalene, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) til E24.

Veldig mange av avtalene kan ikke signeres før britene formelt forlater EU.

– For finansmarkedet er vi så å si klare med en avtale. Det samme gjelder lufttransport, slik at flyene fortsetter å gå for alle nordmenn som skal på fotballkamp, for eksempel.

Det samme gjelder maritim transport og varer, alle disse tingene er viktig for næringslivet og for norske borgere, sier Søreide.

Fortsetter som før

I dag bor det om lag 20.000 nordmenn i Storbritannia og 15.000 briter i Norge. De trenger ikke å uroe seg, ifølge utenriksministeren.

– Arbeids- og oppholdstillatelsene fortsetter som i dag, også ved en hard brexit. For oss var noe av det viktigste først å ta fatt på borgernes rettigheter, sier Søreide.

UD koordinerer brexit-arbeidet, og de har opprettet en «brexit task force» i regjeringen som inkluderer alle departementer. For abonnenter Hvorfor styrket pundet seg på brexit-kaos? – Vi har arbeidet med områder som maritim transport, lufttransport, varer og tolladgang og kvoter, rett og slett fordi det betyr veldig mye at så mye som mulig går så sømløst som mulig 29. mars, uansett hva utfallet blir, sier hun.

Søreide opplyser at justisdepartementet jobber med en lovproposisjon, som skal sørge for at vi kan innføre forskrifter og midlertidige lover på områder der de mener det er behov, slik at de kan hastebehandle saker.

INFORMASJON: Næringslivsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at det er vanskelig å si eksakt hvordan Norges handelsforbindelser vil bli med EU når britene forlater unionen, men at regjeringen har mye informasjon på nettsidene sine, som er rettet mot enkeltsektorene.

Britene med sterke norske interesser

Næringslivets stemning før brexit beskrives som smått nervøs men likevel kontrollert, av næringslivsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han sier at ingen vet akkurat hvordan handelsforbindelsene med Storbritannia blir etter brexit.

– Men vi vet hvordan vi skal gå frem for å skape best mulig handelsforbindelser. Fra britenes side så er det et sterkt ønske om at man skal ha best mulig handelsforbindelser i fremtiden.

Olje og gass står for 86 prosent av eksporten fra Norge til Storbritannia her har Norge har allerede i dag egne avtaler med britene.

– Gass er sannsynligvis ikke en stor utfordring, fordi britene så avhengig av norsk gass. Men vi har for eksempel en veldig sterk maritim tilstedeværelse i Storbritannia, og særlig for tjenestesektoren er det noen utfordringer med en hard brexit, som vi for forsøker å adressere. Dette gjør vi ikke alene, men sammen med britiske myndigheter, sier han.

Ministeren oppfordrer næringslivet og organisasjonene om å oppsøke informasjon aktivt selv, og skreddersy informasjonen til sine målgrupper.

– Vi har blant annet en detaljert oversikt på Regjeringen.no om brexit, sier han.