Norsk næringsliv frykter hard brexit: – Vi har ingen avklaringer i boks

– På maritim transport finnes ingen avklaringer i tilfelle hard brexit. Det er en stor bekymring, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet til E24.

Han påpeker samtidig at både briter og nordmenn er rasjonelle og at det i utgangspunktet er av alles interesse at man finner løsning uansett utfall.

– Men det siste næringslivet trenger er en slik uavklart situasjon. Det er både uheldig og uønsket. Nå håper vi på det beste mens vi forbereder oss på det verste, sier han.

Tirsdag stemte Underhuset i Storbritannia ned statsminister Theresa Mays fremforhandlede skilsmisseavtale med EU. Dermed avanserer de til nok en avstemning i kveld: Skal man sikte seg inn på en såkalt «hard brexit», der alle EU-avtaler opphører natt til 30. mars?

Det vil skape en høyst uavklart situasjon for selskaper som i dag har virksomhet i Storbritannia.

– Dette er bare forspillet

I dag står norske skip for omtrent 80.000 havneanløp i året verden rundt. Anløp i Storbritannia utgjør omtrent 13 prosent av dette antallet.

– Så det er snakk om en betydelig økonomi og ingen vet hva dagens avtaler vil erstattes med ved en hard brexit. Kommer man til havn? Får man lastet på og losset av? Må man forvente lang ventetid? Det en rekke praktiske spørsmål som er uavklart, sier Solberg.

– Hva vil en hard brexit få av betydning rent finansielt for deres medlemmer?

– Det er jo vanskelig å si, men man skal ikke undervurdere de økonomiske konsekvensene ved en slik usikker situasjon.

– Et tilleggspoeng er at bråket vi ser nå handler om skilsmisseavtalen. Dette er altså bare forspillet til det neste.

Viktig med minimal påvirkning

Også det internasjonale industrikonsernet Elkem, som er notert på Oslo Børs, gjør forberedelser for noe de ikke helt sikkert vet hva blir.

Det har handlet om å øke varelageret og sikre at kundene selv holder et sikkerhetslager, å forberede standarder og nasjonale godkjenninger innen deres industrier og å sørge for at alle kontrakter tar inn risikoen når det gjelder eventuelle tariffendringer, valutasikring m.m.

PÅVIRKES: Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer.

– Vi har gjort det vi kan for å være forberedt på de ulike scenarioene, sier kommunikasjonssjef Johannes Dobson.

Eksport til Storbritannia fra henholdsvis Norge og Frankrike, og eksport fra Elkems virksomhet i Storbritannia til Europa representerer en mindre andel av konsernets totale omsetning, forklarer Dobson.

– Flere andre land i Europa er totalt sett større markeder for oss, så handelen med og innad i EU, og EUs handel med andre nasjoner, er svært viktig. For vår del er det derfor viktig at dette også påvirkes minimalt av brexitprosessen og utfallet.

Mindre selskaper sitter på gjerdet

At May gikk på nok et nederlag i Underhuset tirsdag ble tatt imot med skuffelse i NHO. Stemmer de folkevalgte for en hard brexit i kveld vil det får store negative konsekvenser for norsk næringsliv, mener direktør for internasjonal avdeling Tore Myhre.

BEKYMRET: NHO var lite fornøyd med gårsdagens utvikling i brexit-sagaen.

– Vi har tett dialog med myndighetene og det jobbes med å få på plass nødløsningsavtaler. Det er svært viktig å få ordnet en begrenset frihandelsavtale som kan unngå at vi får toll på norske varer. Inntil det formelt er vedtatt vil det være usikkerhet for bedriftene, sier han til E24.

– Hvordan er norske bedrifter forberedt på hard brexit?

– Vi opplever at de synes det er vanskelig å forholde seg til dette, særlig de mindre som i stor grad sitter på gjerdet og avventer. Vårt budskap til dem er at man i alle fall må foreta en vurdering av hvordan man kan bli rammet, hva som er ens sårbarhet og hva man kan gjøre for å begrense skadene mest mulig.