Tirsdag kveld bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at Storbritannia og EUs forhandlere har kommet frem til en teknisk enighet om hvordan brexit skal gjennomføres – altså hvordan Storbritannia praktisk sett skal tre ut av unionen 29. mars neste år.

Enigheten skal ha kommet på plass etter intense diskusjoner den siste uken, melder BBC.

Samtlige statsråder i den britiske regjeringen skal ha blitt bedt om å møte én-til-én med statsministeren tirsdag kveld, ifølge britiske medier.

Hinderløp



Nå venter tre relativt massive hindre for Theresa Mays brexit-plan.

– Det har jo lenge vært tydelig at hun har måttet forsere flere ulike hindre. Og det hun må gjøre for å komme over ett hinder kan bli et problem for neste hinder, fordi hun må tilfredsstille flere parter, sier førstelektor i statsvitenskap Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

– Hun kunne for eksempel gjort enda mer for å tilfredsstille EU-siden og kommet i mål med et avtaleutkast på et tidligere tidspunkt, men da ville det gått rett vest med relasjonene til de EU-skeptiske i hennes eget parti, så det er en voldsom balansegang, forklarer han.

Onsdag klokken 15 (norsk tid) har May kalt inn regjeringen til et møte hvor statsministeren vil be sine statsråder om støtte for avtalen.



Dersom Mays kabinett godtar avtalen, vil de 27 EU-ambassadørene som også skal møtes onsdag få beskjed om at det er gjort fremgang, og at et EU-toppmøte om brexit kan gjennomføres innen to uker, skriver BBC.

Ifølge The Guardian vil et slikt toppmøte sannsynligvis finne sted 25. november, hvor de 27 EU-landene skal stemme over om de godtar avtalen.



Så kommer Theresa Mays kanskje største hinder: Parlamentet i London må også godta forslaget.

UiO-forsker: – Kan skjære seg i dag



– Det er umulig å tilfredsstille alle parter, så det May må lykkes med er å vinne mange nok over på sin side til at hun klarer å holde skuta flytende. Det problemet er per dags dato størst i parlamentet, vil jeg si, og risikoen er størst for at det kullseiler fullstendig når hun skal prøve å få parlamentsflertall, sier Bratberg.

Et nederlag i parlamentet vil ikke bare innebære en politisk krise, men også en konstitusjonell krise, fordi veien videre er såpass uavklart. Dette vet imidlertid Mays ministre godt, og derfor kan det bety at brexit-planen skjærer seg allerede i møtet i regjeringen i dag, advarer UiO-forskeren.

Førstelektor Øivind Bratberg i statsvitenskap ved UiO.

– Ikke bare fordi mange er skeptiske til hva hun har gjort, spesielt brexit-siden, men også fordi de ser at dette kommer til å gå helt galt og at hun tar med seg hele regjeringen i skipbruddet.

Dermed kan Mays regjering komme til å sette en stopper for avtalen i dag, for å slippe å gå den ydmykende runden i parlamentet i desember, forklarer Bratberg, som derfor tror statsministeren i ytterste konsekvens kan komme til å stille et internt kabinettsspørsmål.

– Det er så mye som er uavklart, at det kan tenkes at May vil sette sin posisjon i spill internt i regjeringen, og si «dere er nødt til å støtte meg, ellers trekker jeg meg som statsminister». Men hun kan også si at «nei vel, da får vi forhandle videre, vi klarer ikke å komme i mål med dette før jul, men vi må bare prøve.» Jeg tror nok det er det mest sannsynlige hvis et flertall går mot henne i dag.

– Det er på et vis bedre å skyve avklaringen foran seg enn å implodere på nåværende tidspunkt, sier Bratberg.